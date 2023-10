El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha asegurado que este domingo «no» se sentía «tan fuerte para ganar» la carrera del Gran Premio de Tailandia, pero ha explicado que ha pilotado de manera «muy inteligente» para resistir el empuje del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), y ha reconocido que el tríptico Indonesia-Australia-Tailandia le ha «destrozado» a nivel mental.

«No he dormido, estaba pensando en el día siguiente. Y este domingo, por fin, me he podido relajar. Necesito cuatro o cinco días de desconectar de motos porque han sido, de verdad, bastante duro este triplete sobre todo a nivel mental. Me ha destrozado. Tengo una semana y media para recuperar ahora, me voy con amigos a Bali para recargar energías y llegar moreno a Malasia», bromeó en declaraciones a DAZN.

Además, confesó que ya siente la presión, a solo 13 puntos de 'Pecco' en la general de MotoGP. «Ya puedo reconocer que se siente la presión, pero la verdad es que después de ganar el sábado la carrera al esprint no disfruté nada. Estaba muy centrado en la carrera del domingo, no pude disfrutar el momento», indicó.

Sobre la carrera de este domingo, el madrileño aseguró que logró pilotar de manera «muy inteligente». «Este domingo no me sentía tan fuerte para ganar, pero sí que era uno de los candidatos. Salir delante me ha ayudado mucho a gestionar mucha goma al principio y creo que ese milímetro de goma que me quedaba vivo lo he utilizado en la última vuelta para darlo todo en modo ataque», señaló.

«He hecho una carrera muy inteligente, de gestión, guardando goma cada vez que podía. Veía que 'Pecco' se iba acercando cada vez más y cuando he visto que estaba cerca he empezado a tirar, pero ya no me quedaba goma. Brad Binder ha empezado a pelear conmigo, le he devuelto todas las que he podido y al final pensaba que se iría, pero en el momento en que me ha pasado he visto que ha usado demasiado la goma y he podido volver a atacarle», añadió.

También aseguró que ha sido la carrera «más bonita de mi vida». «Cuando he visto a 'Pecco' por fuera en la última curva he dicho 'no me vas a pasar ya'. No me la podría haber perdonado. Por el interior me hubiera pasado seguro, pero por el exterior no le podía dejar pasar. Esa acción me ha dado media décima, he empezado a tirar como un loco en la última vuelta para esas dos-tres décimas que me han servido para la frenada de la última vuelta no frenar tan tarde», finalizó.