El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que es «muy romántico» haber vuelto «al podio» en «casa de Honda», después de ser tercero en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Japón, y ha explicado que han buscado este resultado «todo el año» y que supone «un buen impulso para el último empujón de 2023».

«Es fantástico volver al podio después de tanto tiempo y hacerlo aquí, en Motegi, en casa de Honda, con tantos aficionados y gente de Honda. Sinceramente, es muy romántico», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera desgranó los pasos en una carrera que finalmente quedó reducida a la mitad de vueltas por los problemas de visibilidad en pista por culpa de la lluvia. «En la carrera se trataba de ver cómo funcionaban los neumáticos de mojado una vez que hemos hecho el cambio, al principio estaba bastante seco así que era importante tener cuidado para no destruirlos», manifestó.

«He mantenido la calma y cuando he visto que había más agua en pista, he empezado a atacar. Me he sentido muy bien con mi ritmo y creo que podríamos haber tenido un final de carrera interesante, pero Dirección de Carrera ha hecho un trabajo realmente bueno y han tomado la decisión correcta en el momento adecuado. Quiero darles las gracias», prosiguió.

También agradeció el trabajo de todo el equipo Repsol Honda. «En días como hoy hay muchos factores en juego y mi equipo ha trabajado muy bien para gestionarlo todo. Este podio es lo que hemos estado buscando todo el año y es un buen impulso para el último empujón de 2023», finalizó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, que terminó duodécimo, explicó que había tenido «algunos problemas de visibilidad con el casco». «Es algo que nunca había tenido en el pasado y hoy ha sido el día. Es una gran pena, no podía ver y perdía mis puntos de referencia en la pista. Cuando estaba luchando con Miller he podido ver un poco, pero luego la lluvia ha aumentado y ha sido suficiente para detenerme», subrayó.

«Estoy muy decepcionado porque creo que hemos demostrado que teníamos buena velocidad y podíamos haber hecho algo más. Ahora tenemos una semana libre para entrenar y recuperarnos un poco antes de volver a competir», concluyó.