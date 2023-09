72 BEZZECCHI Marco (ita), Mooney VR46 Racing Team, Ducati Desmosedici GP22, action during the 2023 MotoGP CryptoDATA Motorrad Grand Prix on the Red Bull Ring - Spielberg circuit from August 18 to 20, in Spielberg, Austria - Photo Studio Milagro / DPPI | Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press