Augusto Fernández con «muchas ganas de hacerlo bien»

Los españoles Augusto Fernández y Pol Espargaró, pilotos de la escudería Gas Gas que dirige el francés Hervé Poncharal, se encuentran con muchas ganas de conseguir una buena actuación en el circuito «Red Bull» de Spielberg, si bien las condiciones físicas de uno y otro no son las mismas.

En el caso de Augusto Fernández, asegura llegar a Austria con «muchas ganas, pues es una prueba muy importante para Pierer Mobility Group». «Tengo muchas ganas de hacerlo bien, después de mejorar mucho en Silverstone, pues trabajamos bien en cada sesión, especialmente en la calificación, y luego tuvimos dos buenas carreras. Vuelta tras vuelta, vamos progresando, cogiendo cada vez más confianza sobre la moto, así que me dirijo a Spielberg con ganas de tener otro gran fin de semana», afirma en la nota de prensa del equipo el mallorquín.

El caso de Pol Espargaró es distinto, después de regresar a la competición tras estar cinco meses de baja, desde su grave caída en Portugal. «El Red Bull Ring es un circuito especial para mí y para Pierer Mobility, me gusta mucho y he podido ser rápido allí en el pasado. Obviamente, ahora mi situación es diferente y tengo que afrontar el gran premio de otra manera, ya que todavía tengo que pensar en recuperar mis sensaciones sobre la moto, mental y físicamente. He estado entrenando mucho estos días después de lo que aprendí en Silverstone, así que espero que las cosas sean más fáciles», explica Pol Espargaró.

Con los pies en el suelo recalca que tiene que «mantener la calma y entender que aún queda camino por recorrer hasta llegar a un estado de forma normal y dónde están los demás pilotos después de tantas carreras».