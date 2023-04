El Mundial de Motociclismo aterriza este fin de semana por primera vez en España con la disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del Gran Premio de España, cuarta cita del calendario donde los pilotos españoles esperan aprovechar el calor del público para brillar y donde volverá a faltar Marc Márquez (Repsol Honda), aunque estará de vuelta como 'invitado' Dani Pedrosa (KTM).

Después del inicio en Portugal y un paso por América, la parrilla mundialista iniciará la gira por el Viejo Continente, más corta tras la cancelación del Gran Premio de Kazajistán, previsto para principios de julio, lo que provocará que los pilotos tengan unas vacaciones más largas hasta que se retome el campeonato a inicios de agosto en Silverstone (Gran Bretaña).

A la primera de las tres citas del Mundial en España llegan como líderes los italianos Marco Bezzecchi (Ducati) y Tony Arbolino (Kalex), en MotoGP y Moto2, respectivamente, y el español Daniel Holgado (KTM), en Moto3, los cuales tratarán de defender esta condición en el circuito gaditano.

En la categoría 'reina', Bezzecchi, pese a no brillar en el Gran Premio de Las Américas, la primera vez en la que no estuvo en el podio, domina todavía la general con 64 puntos, once por encima del actual campeón, su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que se volvió a caer en la carrera del domingo como en Termas de Río Hondo (Argentina).

No fue un buen fin de semana en Austin para la marca de Borgo Panigale, que tampoco pudo conseguir el triunfo con ninguna de sus 'Desmosedici' ya que el primer cajón del podio fue para el español Alex Rins, que le dio una alegría a Honda y demostró que el trazado del COTA le va como anillo al dedo.

El catalán tuvo un buen fin de semana ya que fue segundo en el Sprint y eso le permitió dar un buen salto en cuanto a puntos tras un comienzo complicado en las dos primeras carreras. El barcelonés sacó 34 de Texas y llega a 17 de la cabeza a Jerez, un circuito donde su mejor resultado en MotoGP fue el segundo puesto de 2019.

El trazado gaditano ha sido dominado por Ducati en las dos últimas ediciones (Bagnaia en 2022 y Jack Miller en 2021), y una vez más serán las rivales a batir con otras bazas como los italianos Luca Marini, segundo en Las Américas, y Enea Bastinini, que regresa tras perderse la última carrera, y un Alex Márquez, deseoso de desquitarse del '0' que se llevó de Austin en la carrera del domingo tras un toque de otra 'Desmosedici', la de Jorge Martín.

Yamaha ha sido la otra moto que ha mandado los últimos años en el Ángel Nieto gracias a las dos victorias de 2020 de un Fabio Quartararo, que también acude con buen ánimo a Jerez de la Frontera tras su tercer puesto en el GP Las Américas, resultado que espera le pueda suponer un salto competitivo para la marca japonesa. Aprilia también quiere estar delante, con un Maverick Viñales, cuarto en el COTA y cuarto en la general, que ha empezado mejor que Aleix Espargaró.

Peor pinta el panorama para el Repsol Honda, privado una vez más del ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, que se perderá su tercer Gran Premio seguido por la lesión en el dedo de su mano y que tampoco podrá estar en el importante test del lunes.

Su compañero Joan Mir intentará aplacar su mal inicio de temporada, donde sólo ha sumado cinco puntos en Portugal, mientras que su puesto lo ocupará el valenciano Iker Lecuona, de la estructura de Honda en Superbikes y que volverá a MotoGP donde corrió en 2020 y 2021 para KTM. Precisamente, la marca austriaca contará con un 'invitado' especial como el español Dani Pedrosa, que también tratará de hacerlo bien y codearse con los mejores cinco años después de dejar el campeonato.

Por otro lado, en Moto3 y Moto2 las esperanzas de la afición estarán depositadas en varios pilotos, entre ellos Daniel Holgado (KTM), líder de la categoría más pequeña, y Pedro Acosta (Kalex), segundo de la intermedia.

El piloto alicantino es el único que ha ocupado la primera posición de la general desde Portugal de todos los campeonatos, pero se presentará en Jerez empatado a 49 puntos con el portugués Diogo Moreira, que quedaron por detrás en el COTA del triplete español formado por Iván Ortolá (KTM), Jaume Masía (Honda) y Xavier Artigas (CFMoto).

El trazado estadounidense también hizo sonar el himno español en Moto2 gracias a la victoria de Pedro Acosta, la segunda de la campaña tras la de Portugal, y que le permitirá pugnar en un circuito donde ganó en Moto3 en 201 por el liderato en poder de Tony Arbolino, del que le separan siete puntos.