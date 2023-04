El piloto español Dani Pedrosa, triple campeón del mundo, no esconde que desconocía que había «un precipicio» cuando uno afrontaba la retirada de las carreras de motos, aunque celebra que le avisasen para que no lo sufriese de una forma «tan fuerte».

«Cuando dejas de correr hay un precipicio y no lo sabes. A mí por suerte no me ha pasado tan fuerte porque ya me habían avisado. Fue Sete Gibernau el que me dijo: 'Va a ser más de lo que te piensas'. Antes de dejarlo, estás en un nivel de saturación tan alto que necesitas ese descanso, pero el problema viene después», reflexionó Pedrosa en su paso por el espacio 'La Caja' de 'DAZN', plataforma en la que esta temporada se ha unido como comentarista de los Grandes Premios.

Sobre el hecho de no poder haber conquistado un título en la categoría 'reina', el de Castellar del Vallès, que este fin de semana correrá el Gran Premio de España con una invitación de KTM reconoce que de haberlo hecho «hay cosas que hubiesen sido distintas» en su vida. «Es inevitable, pero ya no lo tengo clavado. Hubo mucho tiempo que sí, pero tuve que hacer ejercicio para superarlo», admitió.

Su paso por el Mundial también fue recordado por su rivalidad, dentro y fuera de la pista y que fue de más a menos, con Jorge Lorenzo, sobre todo en 250cc. «Hubo un momento en este país en el que se hablaba más de 250cc que de MotoGP porque estábamos 'picados'. Y luego eso se trasladó a MotoGP durante muchos años, pero siempre ha habido ese quién llegaba detrás del otro, aunque no luchásemos por la victoria. Ese 'pique' es desde que éramos muy pequeños», advirtió.

Pedrosa tuvo igualmente un problema con las caídas, sobre todo porque casi siempre salía dañado físicamente. «No sé si hay algo en mi cuerpo que hace que las caídas me afecten más. Me caía tres o cuatro veces por temporada, muy poco. Tuve que hacer el cálculo porque competía con Marc (Márquez) y él se caía más de 30. Yo pasaba dos veces por quirófano y él una o ninguna, y en ese momento dices: 'Siempre me toca a mí'», sentenció.