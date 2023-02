Mir: «No me puedo permitir fracasar»

El piloto de MotoGP Joan Mir confesó este miércoles «tener algo de miedo al fracaso» en su estreno con el Repsol Honda Team, pero aseguró que no se puede «permitir no estar delante», para lo que confía en sus «capacidades» para «aportar cosas interesantes» en su nuevo box. «Las expectativas son altas, este año tenemos delante un año duro. Tenemos que intentar estar focalizados en mejorar en los test, es lo más importante. Ir carrera a carrera mejorando las sensaciones», afirmó el piloto balear a la prensa durante la presentación del nuevo Repsol Honda Team y la RC213V 2023 para la nueva temporada.

En un acto celebrado en el Campus Repsol de Madrid, el campeón de MotoGP en 2020 con Suzuki insistió en que viene al Repsol Honda a «aportar experiencia» y «cosas interesantes». «Siempre intentas aplicar la experiencia que tienes, y la tengo en carreras, ya llevé un proyecto a lo más alto en un momento en el que no era ganador. Lo intentaré hacer aquí», comentó sobre sus metas para 2023.

«Estar en un equipo como este te añade esa presión. Siempre que tengas mentalidad de ganador, cuando te autopresionas más que la presión que viene del exterior, esta no te afecta. El año pasado eché de menos tener un poco más de esa presión positiva cuando te estás jugando un campeonato, y no tener la negativa», recordó.

Mir señaló que no ha analizado lo que «le faltó» a Pol Espargaró y Jorge Lorenzo para triunfar en este equipo, con dos aventuras poco fructíferas. «Me tengo que centrar en mí mismo, soy diferente a esos pilotos, está en mi mano controlar eso. Marc hace el reto más complicado, él conoce todo a la perfección, pero estoy en un buen momento, tengo muchas ganas, estar en este equipo es un sueño», reveló.

«No me puedo permitir fracasar y no estar delante, quiero estar delante. Siempre tienes algo de miedo al fracaso, en cualquier equipo, pero confío en mis capacidades, en el equipo, para luchar. Una vez estemos arriba ya lo gestionaremos -lucha por victorias con Márquez-, ojalá llegue pronto el momento de luchar los dos por una carrera», deseó.

El balear admitió que los test de Sepang supusieron un «reto importante», ya que tuvo que dar «pautas de desarrollo» de la moto, mientras seguía adaptando su pilotaje a la nueva máquina. «Cuando no aprietas al cien por cien de la moto, los comentarios no son cien por cien reales. Aunque esté en el nivel adecuado, si requieres otras cosas diferentes que tu compañero, creas confusión y en este caso no son tan diferentes y podemos llevar una moto parecida», apuntó. «La aceleración es algo que tengo que seguir mejorando y descubriendo, lo podremos trabajar en la parte electrónica, necesito más tiempo para entender la aceleración, es cuestión de confianza también», explicó como un factor en el que debe seguir trabajando.

Respecto al nuevo formato de fin de semana y las carreras al esprint, Mir cree que «cambiará bastante el enfoque del fin de semana». «El viernes ya es para clasificar para Q2, será movidito. Hasta que no lo pruebe no sé si me gustará o no, pero me gusta competir. Tengo ganas de ver cómo lo vivimos», valoró.

Finalmente, Mir argumentó que el posible decaimiento del seguimiento de MotoGP se puede deber a un cambio en «el tema de los héroes», ya que antes «había cuatro que se lo jugaban todo y ahora pueden ganar un Gran Premio 12 pilotos». «Con los años, esto cambiará, y que podamos ser uno de esos que siempre estén ganando», deseó.