Joan Mir y Marc Márquez presentan su Honda con el objetivo de «estar lo más arriba posible»

Marc Márquez y Joan Mir, pilotos oficiales del equipo Repsol Honda para el mundial de MotoGP han reconocido tener el mismo objetivo para 2023: estar lo más arriba posible en la clasificación, si bien sus motivaciones son bien distintas, pues para uno sería la recuperación definitiva de sus problemas y para el otro la confirmación de su «cambio de aires» de Suzuki a Repsol Honda.

The Repsol Honda Team RC213V is ready to take on 2023 with a fresh look. #RepsolHonda2023 pic.twitter.com/Yh9QOZtWuj — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 22, 2023

Marc Márquez, que afrontará su decimosexta temporada en el campeonato del mundo no tiene otro objetivo más que volver a ser campeón del mundo de MotoGP, en el que sería su séptimo título mundial de la categoría. «Ha sido un invierno normal después de 4 o 5 inviernos en los que estaba lesionado y me ha venido bien para descansar y para entrenar. En Malasia me encontré muy bien pero hay margen para mejorar pues me gusta ser perfeccionista y tenemos que llegar lo mejor posible a Portimao», destacó Marc Márquez.

«Las sensaciones en pretemporada siempre ilusionan; hay que ser optimistas pues somos HRC y hay que remar todos en la misma dirección y, en mi caso, después de tres años que han sido los peores de mi carrera deportiva y en los que Honda tampoco ha ido bien, hay que seguir avanzando en equipo pero estoy convencido de que si unimos los esfuerzos se podrá hacer algo interesante», dijo sobre los entrenamientos de Sepang.

«Joan (Mir) puede aportar lo que espera HRC: ganar carreras, pues estás obligado a ello y aunque venga de otra marca tanto en Valencia como en Sepang sus comentarios eran muy similares a los míos y eso facilita el trabajo a Honda y ojalá podamos luchar muchas carreras juntos por estar lo más arriba posible», destacó Márquez sobre su nuevo compañero de equipo.

Por su parte, Joan Mir reconoció: «Para mí es un honor y estoy súper nervioso porque me he imaginado muchas veces con estos colores puestos. Tengo muchas ganas de empezar». «Creo que vienen de unas temporadas complicadas y está claro que estamos intentando sacar el mejor paquete para empezar esta temporada. No es fácil porque yo me tengo que adaptar a este motor que es diferente y a una moto que es diferente a lo que he pilotado hasta ahora. Y tener que adaptarme y probar piezas a la vez no es fácil. Pero creo que nos hemos acercado a un nivel bastante bueno y tendremos que seguir trabajando en Portimao», explicó el campeón del mundo de MotoGP de 2020 con Suzuki.

«Un cambio siempre da frescura al equipo. Ser compañero de Marc (Márquez) te mide porque te comparas con el mejor y nos haremos dar más. Los comentarios han sido similares y la dirección que estamos tomando es la misma, lo que facilita las cosas en Japón», comentó Mir. «No he tenido la suerte de probarlo. Sí que es verdad que me llama la atención porque poder probar algo que hace todo sea un poquito más limpio y poder mantener lo que más nos gusta, que es montar en moto y quemar gasolina, tiene buena pinta», agregó el piloto de Repsol Honda.