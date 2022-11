El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que atacó «de verdad» este viernes en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia, la última cita del Mundial, al tiempo que lamentó no estar al 100% por un resfriado.

«El día ha sido positivo y hoy he atacado de verdad, por eso me he caído dos veces. He apretado desde el principio porque quiero tener un buen fin de semana en la última carrera del año», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo, recogidas por Europa Press.

El de Cervera fue el cuarto más rápido de los libres, pero apuntó que no fue el único en dar un paso al frente. «Vamos a ver qué pasa porque todo el mundo está bastante fuerte aquí; ya se ha visto en la FP2 que muchos pilotos han sido capaces de dar un paso adelante. De todos modos, seguiré trabajando y empujando», afirmó.

«Tal vez vuelva a caer, pero estoy aquí para intentar ser lo más rápido posible. Desgraciadamente, este fin de semana me encuentro bastante mal, con un resfriado, y estoy tomando muchos medicamentos para intentar estar lo más fuerte posible el domingo», terminó.

Por otro lado, el también Repsol Honda, Pol Espargaró, decimoctavo en los libres, se mostró tranquilo a pesar de empezar rezagado. «Nuestro ritmo de carrera hoy no ha sido tan malo; hemos pasado la mayor parte del día trabajando con el neumático medio y antes de que empezaran los intentos para rebajar los tiempo estábamos séptimos», apuntó.

«Me siento bastante bien, pero hoy no nos hemos centrado en una vuelta rápida, así que tenemos que ir a por todas en los libres 3. No será fácil, nunca es fácil en MotoGP, pero la situación no es tan grave como parece en la hoja de tiempos. Tenemos que destrozar esa vuelta para entrar en la Q2, ese es el principal objetivo para mañana», añadió.