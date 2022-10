El italiano Tony Arbolino (Kalex) ha logrado la victoria en una caótica carrera del Gran Premio de Tailandia de Moto2 que comenzó con mucha incertidumbre por la lluvia y se complicó cuando ésta comenzó a arreciar hasta forzar la bandera roja por parte de Dirección de Carrera en dos ocasiones cuando se intentaba reanudar la misma a sólo cinco vueltas después de varios retrasos horarios esperando una mejoría de las condiciones que no se produjo. La carrera, que apenas duró ocho vueltas, entregará la mitad de los puntos a todos los pilotos clasificados al no cumplirse los dos tercios de la misma establecidos por reglamento pero no alterará el liderato del mallorquín Augusto Fernández, que seguirá al frente del Mundial con 1,5 puntos de ventaja sobre Ai Ogura.

These #Moto2 celebrations literally had us ROLLING 🤣#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/iNO4BiaUdN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022 Con Arbolino como vencedor, le acompañaron en el podio el checo Filip Salac (Kalex) y el español Aron Canet (Kalex), con Alonso López (Boscoscuro) en la quinta posición, el mallorquín Augusto Fernández (Kalex), séptimo, Albert Arenas (Kalex) en la decimocuarta plaza, Pedro Acosta (Kalex), decimosexto, Jorge Navarro (Kalex), vigésimo, Marcos Ramírez (MV Agusta), vigésimo tercero, y Manuel "Manugas" González (Kalex), vigésimo quinto. Hubo varios momentos de tensión en los instante previos a la salida, con la lluvia haciendo acto de presencia tímidamente y con Alonso López (Boscoscuro) cambiando el neumático delantero de su moto tras sentir una notable vibración en ese eje durante la vuelta de formación. Pero la lluvia comenzó a caer con mayor intensidad y ello forzó el procedimiento de lluvia en la formación de salida, con la consiguiente guerra de nervios para decidir cuáles eran los neumáticos correctos para afrontar la carrera, declarada ya en mojado, y con la misma recortada en ocho vueltas, pues de las 24 a las que estaba prevista inicialmente se pasó a sólo 16 vueltas. Todos los equipos comenzaron a cambiar los neumáticos de seco por los de agua, pero en ese tránsito la lluvia dejó de caer en algunos puntos y generó cierta incertidumbre, alguno de los cuales, como Manuel "Manugas" González (Kalex) y el italiano Lorenzo dalla Porta (Kalex), decidieron entrar en la calle de talleres para regresar a neumáticos de seco, aunque esa acción les obligaba a salir desde las últimas posiciones de la formación de salida. También tuvo que salir desde la calle de talleres, pero en su caso por manipular sus mecánicos la moto dentro de los dos últimos minutos del procedimiento de salida, algo que está prohibido, el español Albert Arenas, que también tuvo que salir desde las últimas posiciones de la formación de salida. La estrategia de esos tres pilotos, inicialmente, no se mostró acertada, pues el asfalto estaba todavía muy mojado y en algunos puntos seguía lloviendo, lo que iba a condicionar el rendimiento de esos pilotos. El tailandés Somkiat Chantra salió como una exhalación para intentar conseguir su segunda victoria de la temporada, pero esta vez en casa, mientras la lluvia se cobraba sus primeras víctimas con el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex), que se iba por los suelos en el giro inicial, en el que el español Alonso López (Boscoscuro) intentaba no perder el rebufo del piloto local . Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se fue por los suelos en la segunda vuelta, como también poco después Somkiat Chantra, en la curva cuatro, para decepción de los miles de aficionados tailandeses que querían ver una victoria de su paisano, pero que acabó entregando el liderato a Alonso López, mientras Arón Canet (Kalex), que salió desde la decimoctava posición, en apenas dos vueltas ya estaba tras la estela de Alonso López. Y Albert Arenas, que tuvo que salir en las últimas posiciones, había recuperado posiciones para colocarse décimo en el segundo giro. Por delante, Aron Canet se puso líder de la carrera en la cuarta vuelta, perseguido por el checo Filip Salac (Kalex), Alonso López, el británico Jake Dixon (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex), mientras que el líder del mundial decidió tomárselo con más calma para evitar errores en forma de caída rodando en una cómoda octava posición. En la quinta vuelta Filip Salac superó a Aron Canet para ponerse líder y, además, comenzar a tirar para intentar escaparse de todos sus rivales, aunque ni el español ni Tony Arbolino dejaron que eso sucediese. Pero la lluvia comenzó a caer con mucha más intensidad y al final Dirección de Carrera no tuvo más remedio que mostrar bandera roja en la octava vuelta, aunque no todos los pilotos la habían completado -sólo siete lo hicieron, desde Tony Arbolino, que era el líder, hasta Augusto Fernández- y al parar la carrera sin que se hubiesen completado los dos tercios reglamentarios de la misma (11 vueltas), obligaba a hacer una nueva salida para una nueva carrera a sólo cinco vueltas. En esa prueba a cinco vueltas el orden de salida fue el mismo en el que atravesaron la línea de meta en el octavo giro, es decir, con Tony Arbolino, Filip Salac y Aron Canet en la primera línea, Jake Dixon, Alonso López y Ai Ogura en la segunda, y Augusto Fernández, Joe Roberts y Keminth Kubo en la tercera, hasta un total de nueve líneas y 25 pilotos clasificados. En el segundo intento de salida, con las motos dando la vuelta de formación, Dirección de Carrera se vio forzada a mostrar nuevamente bandera roja, que ya fue definitiva, ante la baja visibilidad y la intensidad de la lluvia existentes en algunas zonas del trazado.