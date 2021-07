Mavi García: "Sabía que iba a sufrir muchísimo"

Acabada la crono y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la ciclista mallorquina Mavi García, que firmó el puesto 23 en Fuji, se mostró pese a todo «contenta por haber participado en los Juegos». De la prueba en sí comentó que «ha estado dentro de lo que preveía, más o menos. Sabía que iba a sufrir muchísimo. Hasta la mitad he ido bien, luego me he desfondado un poco, pero estoy contenta por haber disfrutado de esta oportunidad y orgullosa de haber entrado en meta, viendo los aros olímpicos, es un sueño hecho realidad», aseguraba la corredora del Alé BTC Ljubljana.

De esta experiencia olímpica en Tokio «me llevo un millón de recuerdos», confesaba Mavi. «Desde que empecé con el deporte, he aprendido muchas cosas y ahora, con el ciclismo, vivo muchas experiencias nuevas en las que aprendo de todas las personas que te pueden ayudar en este mundo y de las circunstancias que ocurren». Extrae como conclusión positiva de los Juegos que «he dado un paso más al frente y debo creer más en mí, porque tengo un magen de mejora para seguir adelante», finalizó la campeona de España de línea y contrarreloj.