Cuatro centésimas separaron a Sergio de Celis de la final olímpica de 4x100 metros libre en los Juegos de París. La sexta plaza en su serie, con récord de España incluído (3:13.19) no fue suficiente para el nadador mallorquín y sus compañeros, Luis Domínguez, César Castro y Mario Mollá, que en los últimos 50 metros no pudieron completar el trabajo, más después de que Alemania (3:13.15) les arrebatara por ese mínimo margen la octava plaza para la final de la noche del sábado en el complejo de La Defense.

De Celis salió de inicio para firmar una primera posta de 48.84, seguida de los 48.27 de Domínguez, los 47.91 de Castro y los 48.17 de Mollá. China fue la dominadora de su manga, con un registro de 3:11.62, por delante de Gran Bretaña (3:12.49) e Italia (3:12.96), con Alemania por delante de los españoles. En la segunda manga, Australia no falló (3:12.25), por delante de Estados Unidos (3:12.61), mientras que el ritmo del dúo de cabeza permitió a Canadá con un registro de 3:12.77, plantarse en la final, en la que no estará el cuarteto español, que no pudo rematar la faena en una serie rápida, quedando en novena posición final con nueva plusmarca nacional y otra muestra de su nivel competitivo.

El mallorquín volverá a lanzarse al agua el martes 30, en las series de los 100 metros libre, distancia en las que es recordman nacional, a la caza de las semifinales antes de su despedida con otro relevo, el 4x100 estilos.