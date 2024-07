Cuatro centésimas separaron a Sergio de Celis de llevarse un diploma olímpico en su debut en unos Juegos. El nadador palmesano se quedaba con la 'pedrea' del récord de España, pero la cuarteta de 4x100 metros libre se quedaba sin final. «Era la primera ve que competíamos en ago así. Impresiona, la verdad al entrar, pero la natación es así. Hay días que sale, otros que no... creo que no era nuestro día, hicimos el récord de España (3:13.19), sí, pero el noveno puesto es un palo, porque teníamos el equipo para nadar la final», aseguraba minutos despué de conocer el noveno puesto.

«No ha podido ser, lo importante es que lo hemos disfrutado, pero no deja de ser una pena. Pero toca seguir. Yo me mentalizo ya en el 100 libre individual, aunque no puedo negar que no me encontrado bien en el agua, no me ha salido todo lo bien que querría....», añadía el nadador formado en el Palma, que también nadará el 4x100 estilos.

Esa plusmarca nacional recuerda De Celis «lo ambiciosos que somos, que con un récord no estamos contentos. Da rabia, la verdad, quedarse tan cerca, novenos... pero toca seguir adelante, nos tenemos que quedar con lo positivo. Estamos en unos Juegos Olímpicos, aún podemos mejorar. Somos novenos no haciéndolo del todo bien, podíamos haber nadado la final, pero toca disfrutar un poco la experiencia».

Es optimista el balear de cara a los 100 metros libre. «Viendo el tiempo de hoy, me consuela que no me encontraba bien. No eran nervios, no me he bloqueado, pero si estoy mejor y en tres días lo estaré, podré nadar un poco más rápido», aseguraba, recordando que, echando la vista unos minutos atrás, «esperábamos dar lo mejor y es lo que nos queda. Yo no he dado lo que podía, no me he sentido para hacerlo...Te queda el que podrías haber estado en la final», concluyó a la vez que restaba importancia a la menor profundidad de la piscina de La Defense. «Mi preocupación era cazar al británico, no si era menos profunda, la verdad», bromeaba el isleño, primer nadador en liza en París 2024 por Baleares.