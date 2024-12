Salvador Gomar, candidato a presidir la RFEF: «En mi equipo quiero a los mejores y por eso he pensado en Alemany y Tirado»

Salva Gomar Fayos (València, 1965), miembro de la Junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018. Es también presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, presidente de la Liga de Fútbol Aficionado de la RFEF, miembro del Comité Ejecutivo de Fútbol Playa de la RFEF y miembro del Comité de Fútbol Femenino. En el aspecto profesional, Salva es abogado y tiene un currículum extenso en la gestión de entidades deportivas. Fue secretario fundador de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, donde estuvo 12 años, desde su creación. También dirigió los cursos y exámenes de la licencia de Agentes de Jugadores de la RFEF. Ahora es el candidato a presidir la RFEF en las elecciones que se celebrarán el próximo lunes. Este martes ha llevado a cabo una visita relámpago a Mallorca para reunirse con José Tirado, el director general del Palma Futsal y uno de los hombres que quiere en su equipo. El otro es Mateu Alemany. De ambos habla en esta entrevista con Ultima Hora al que atendió en Palma para hablar de sus planes en caso de salir victorioso de los comicios electorales.

¿Qué le ha impulsado a presentarse a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol?

—Llevo mucho tiempo en esto y la ilusión que tengo es cambiar procesos, establece unas prioridades que ahora no se están dando y adecuar lo que es la Federación a los tiempos actuales. Falta todavía trabajar unos días para que esto sea posible y estoy en eso, intentando que junto a unos compañeros podamos hacer realidad nuestro proyecto.

En su equipo cuenta con Mateu Alemany y José Tirado. ¿Cuáles son los motivos que le han impulsado a pensar en ellos?

—Porque yo en mi equipo quiero a los mejores y ellos son los mejores cada uno en su parcela y así lo han demostrado sobradamente durante todos estos años. Como le digo quiero a los mejores conmigo y por este motivo pienso en ellos y en llevarles a la mejor Federación del mundo que es la española.

Falta menos de una semana para las elecciones. ¿Tendrá tiempo para que las conversaciones lleguen a buen puerto?

—He empezado a hablar con ambos y estoy viajando por toda España para intentar recabar apoyos de nuestro fútbol y el próximo lunes poder presidente de la Federación Española de Fútbol.

La Federación Balear con Jordi Horrach al frente le ha dado su apoyo. ¿Qué representa para usted contar con el respaldo de la FFIB?

—Jordi está demostrando que será un gran presidente y la Federació Balear y la Valenciana son hermanas por muchos motivos. Es una satisfacción para mí sentirme respaldado por los compañeros de las Illes Balears.

¿En qué cambiará el fútbol español en caso de que usted pueda acceder a la presidencia?

—En modernidad y también llevaremos toda una serie de proyectos que vamos a llevar a término y que se hace difícil resumir. Uno de ellos por ejemplo es extrapolar mi proyecto en la Comunidad Valenciana que bajo el nombre de Valenta está dedicado a potenciar el fútbol femenino y deseo extrapolarlo a toda España. Es importante que todos tengamos conciencia de la importancia que tiene. También quiero dar mucha importancia al Mundial 2030. Creo que FIFA sabe de nosotros y espero que vaya todo adelante.

El Mallorca juega en Arabia la Supercopa de España, una iniciativa, la de jugar lejos de nuestro País que tiene usted en mente cambiar de cara al futuro.

—Es así, pero como he dicho antes de 2029 sería un quebranto económico. Queremos que la Supercopa se juegue en España, pero hay que pensar en el fútbol modesto, en el millón doscientas mil licencias que tenemos y los adelantos que ha traído al país. Si esos ingresos se pueden generar en España lo haremos a partir del año 2029.

¿Qué piensa de LaLiga y la AFE? ¿Cree posible romper años de malas relaciones?

—Lo que yo quiero es una convivencia estable, una coordinación positiva. Si la Federación, LaLiga y la AFE suman, si nos unimos no sumamos si no que multiplicamos. Cómo no voy a estar de acuerdo con LaLiga en crear convenios y discutir de forma conciliadora, motivada y justificando ese convenio de coordinación y los programas que tenemos que hacer conjuntamente.