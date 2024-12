Elecciónes a la RFEF: Salvador Gomar presenta su hoja de ruta

Salvador Gomar, candidato a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el próximo día 16, presentó este lunes su programa con el lema «Hablemos sobre todo de fútbol», «para el cambio real en la RFEF» y basado en el «sentido común y la estabilidad».

Gomar (Valencia, 1965) aseguró que viene a «ser conciliador» y a terminar con la situación de judicialización de la RFEF, después de «un año y medio en una situación inestable, en precario, con una gestora que se convierte en un presidente, que luego se inhabilita y se vuelve a convertir en gestora».

«La mejor empresa de España tiene que ser estable», insistió Gomar, que ha presidido la territorial de Valencia desde 2018 y que fue proclamado candidato con 25 avales, junto al gallego Rafael Louzán con 51 y el extremeño Sergio Merchán con 23.

El directivo valenciano se definió como un «hombre del fútbol», al que ha estado vinculado desde su infancia, y entre las medidas que llevará a cabo si resulta elegido está la inmediata ayuda a los afectados por la dana, la renovación del seleccionador Luis de la Fuente, la incorporación de un director general a la RFEF y la preparación del Mundial 2030, con una presidencia de dos mandatos como máximo.

«La primera medida puede ser la renovación de Luis de la Fuente. Puede que esté en una situación medio precaria, pero no nos podemos olvidar de los afectados de la dana. Eso es fundamental y todos tenemos que pelear para que en breve puedan jugar esas 20.000 licencias afectadas en la zona cero», señaló muy emocionado.

Jugador de las categorías inferiores del Valencia, abogado, gestor de entidades deportivas y director del Curso de Agentes de Futbolistas, el candidato reivindicó su trayectoria y la independencia de su candidatura, con Pablo Porta como referente en la presidencia, junto a Ángel Villar, con el que se produjo «el cambio» y se consiguieron las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.

«Si la Federación, LaLiga y AFE se unen no suman, multiplican».

«Creo que no hay duda de que soy yo y no hay más. Venimos del fútbol, LaLiga venía de un comité que pertenecía a la Federación y AFE también. Si la Federación, LaLiga y la AFE suman, si nos unimos no sumamos si no que multiplicamos. Cómo no voy a estar de acuerdo con LaLiga en crear convenios y discutir de forma conciliadora, motivada y justificando ese convenio de coordinación y los programas que tenemos que hacer conjuntamente. A eso he venido, a proponer esa estabilidad y esa coordinación», señaló.

Gomar, que avanzó su intención de hablar tanto con la AFE como con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, elogió el «buen papel» del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, que en su opinión «ha abierto el arbitraje», y se mostró partidario de que la Supercopa se juegue en España cuando acabe el contrato actual con Arabia Saudí firmado hasta 2029.

«Antes de 2029 sería un quebranto económico. Queremos que se juegue en España, pero hay que pensar en el fútbol modesto, el millón doscientas mil licencias que tenemos y los adelantos que ha traído al país. Si esos ingresos se pueden generar en España lo haremos a partir del año 2029», apuntó.

Gomar descartó haber mantenido recientemente contactos con el expresidente Luis Rubiales y que este respalde su candidatura. «Desde el 25 de agosto no se nada de él. Nada de nada de nada. Se que va por Valencia porque tiene tres hijas allí. A mí no me ha ayudado nadie que tenga relación con él, me están ayudando personas con relación con territoriales o asambleístas», mantuvo.

El proyecto de Gomar se basa en once principios que abogan por poner en valor y ayudar y mejorar el trabajo de las federaciones territoriales, crear los derechos de formación nacionales para el traspaso de futbolistas, conseguir la igualdad real en la RFEF, dotar de mejores herramientas al colectivo arbitral y mejorar las competiciones no profesionales.

También atender al Mundial 2030 como un reto imprescindible, mantener la máxima representatividad y prestigio en la UEFA y la FIFA, mejorar el área de negocio y de ticketing con las selecciones, recuperar el partido a beneficio de AFE, duplicar el presupuesto para el fútbol sala y crear la universidad RFEF