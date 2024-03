El doble mallorquín de Jude Bellingham

«Me piden fotos por la calle o a escondidas me las hacen, yo ya empiezo a acostumbrarme pero mis amigos se descojonan», explica el flamante campeón de España sub 20 de 60 metros vallas, Dani Castilla, que guarda un gran parecido con la estrella del Real Madrid Jude Bellingham. El atleta mallorquín, que acaba de batir el récord de España dejándolo en 7.64 y que se ha convertido en una de las referencias mundiales en su categoría, se ha habituado a las comparaciones con el centrocampista británico, al que ha 'copiado' su celebración en el reciente Nacional celebrado en Salamanca.

«Mis amigos me dijeron que si ganaba y hacía el récord de España tenía que celebrarlo como Bellingham y así lo hice», explica Dani Castilla al programa El Chiringuito de Mega, que ha acompañado al atleta mallorquín por las calles de la capital de España para comprobar de primera mano el revuelo que se genera cuando alguien lo confunde con el jugador del Real Madrid. Los comentarios de las personas que le piden una foto evidencian la similitud entre una de las grandes sensaciones del atletismo español y uno de los futbolistas que más impacto han tenido en LaLiga en los últimos años.

Dani Castilla, mallorquín de padre cubano y con familia inglesa, reconoce que cuando ve fotos de Jude Bellingham «hay un aire» y que ya intuye cuando alguien se acerca a él para pedirle una foto. «Me hace gracia que cuando se me acerca alguna persona para preguntarme yo ya le digo 'Bellingham' y algunos realmente me dicen 'no, no Dani'», relata el deportista isleño que este verano participará en el Mundial sub 20 con una marca que le convierte en aspirante a pelear por las posiciones de privilegio.