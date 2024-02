El centrocampista portugués del Betis William Carvalho ha negado «contundentemente cualquier agresión sexual» ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, declaración en la que ha admitido que tuvo un «encuentro con la denunciante» y que «las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas».

William Carvalho, según ha informado este martes su abogado, Miguel García-Quílez, ha declarado como investigado ante la juez a raíz de una denuncia interpuesta en su contra «por una supuesta agresión sexual en el marco de un encuentro íntimo habido con la denunciante a principios de agosto de 2023».

El futbolista, señala el letrado en un comunicado, ha respondido a la totalidad de las preguntas que le han formulado «admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante, pero negando contundentemente cualquier agresión sexual, por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas».

La defensa letrada considera que existen «evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados». Agrega que, tras la declaración judicial, a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal, no se han adoptado medidas cautelares personales de tipo alguno, «pues ni siquiera se ha celebrado -ni solicitado por la acusación particular- la habitual vista prevista legalmente para ello», apunta el letrado.

Carvalho muestra «su máximo respeto hacia la actuación policial y judicial, lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad» y muestra «su total disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos, confiando muy seriamente en el pronto archivo de la causa, lo que minorará el daño personal, profesional y reputacional que aquélla sin duda le genera».