Xavi Hernández estalla contra las cámaras tras una rectificación del VAR

La derrota sufrida por el FC Barcelona a manos del Villarreal no sólo ha dejado el anuncio de que Xavi Hernández no seguirá en la entidad azulgrana a partir del 30 de junio sino que también ha deparado una de las imágenes de la temporada con el técnico catalán como protagonista. El preparador azulgrana se ha dirigido a las cámaras en pleno partido ante el 'submarino amarillo' para clamar contra la actuación del videoarbitraje apenas una semana después de que el VAR suscitara la victoria más polémica del Real Madrid ante el Almería.

Con 3-3 en el marcador y cuando el FC Barcelona estaba de nuevo volcados en la portería visitante, Munuera Montero señalaba penalti por unas manos de Comesaña dentro del área, pero tras revisar la jugada en el VAR anulaba su decisión, mientras Xavi gritaba indignado a las cámaras de televisión «es una vergüenza». El técnico azulgrana ha repetido la misma expresión buscando el objetivo de la retransmisión para dejar constancia del malestar generado por una decisión que dejaba a los culés sin disponer de un penalti que podía devolverles la iniciativa en el marcador.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬



La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

A la conclusión del encuentro que se ha saldado con victoria del Villarreal por 3-5 no ha querido profundizar sobre la expresión utilizada y a las preguntas de DAZN ha optado por evitar pronunciarse para evitar una posible sanción. «Al final me van a sancionar. Analizadlo vosotros -a los periodistas y comentaristas de la retransmisión de DAZN-. No quiero generar más polémica. No es una excusa pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro, que le da en el codo. No quiero hablar más, pero es que... Ahí están las imágenes», analizó Xavi Hernández.