Antoni Tugores: «La cantera del Manacor ha sido clave para el fútbol balear»

Antoni Tugores (Manacor, 1948) es el autor junto a Albert Carvajal y Antoni Gomiladel libro ‘Passió pel futbol a Manacor 1908-2023’ editado por Purpurina Editorial, que se presenta este jueves dia 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatre Municipal de Manacor. Tugores es periodista (fue director de las revistas Manacor Comarcal y 7Setemanari) y escritor, autor de grandes obras como ‘La historia robada’ y ‘La guerra a casa’ y otras también de culinarias como ‘La memoria de la cuina mallorquina’. Ahora se atreve con resumir cien años de un club histórico en la Isla como es CD Manacor que este 2023 celebra su Centenario. El libro, de 239 páginas, se presenta al público con una edición muy cuidada y atrayente para el lector. Su lectura es un viaje al pasado por la intensa vida del club, pero también de la propia ciudad y de la sociedad ‘manacorina’.

¿Qué le impulsó a publicar un libro sobre la historia del Manacor?

Estuve muy metido durante un tiempo en el mundo del fútbol y fue una iniciativa de Albert Carvajal, Antoni Gomila y mía. Pensamos que estaría bien publicar un libro sobre la historia del fútbol en Manacor, del inicio hasta la actualidad, con todas las peripecias que tuvo que pasar el club durante los primeros años, con dos cambios de nombre. El fútbol era muy importante, pero en los años 30 era un deporte secundario e interesaban más los bailes que organizaba el club que los propios partidos.

¿La historia del club va ligada a la de la ciudad?

Es inevitable. Van ligados los últimos cien años de la ciudad al club. Este libro permite recordar momentos puntuales de la historia, los más importantes.

¿Qué momentos de la historia destacaría usted tras este duro ejercicio junto a sus compañeros de recuperar la memoria de la entidad y del fútbol en Manacor?

La fundación del club, donde nació todo sin duda; El primer ascenso a Tercera en el 49 donde compite con catalanes y valencianos y donde casi siempre termina entre los cuatro primeros. Era una Tercera fortísima. En los años 50 en Porto Cristo se encontraban los refugiados llegados de Hungría y el presidente del Manacor, Isidro Abellanet, les acogió y dejaron huella tanto los jugadores como los entrenadores. La gente iba a ver hasta los entrenamientos por la forma diferente de ver el fútbol que tenían. Kubala se paseó por Manacor durante bastante tiempo e incluso jugó en Na Capellera. La temporada 59/60 con Manuel Morales de presidente el Manacor logra ser campeón de Tercera y promociona para ascender a Segunda. Estuvo a punto, pero se encontró con el Hércules de Luis Aragonés y Doro, entre otros. El Manacor cayó de manera muy digna.

Pero no todo fueron buenos momentos.

Sin duda ha habido de todo. Después de esos años se produjo una cierta decadencia y llegó a caer a Regional y de ahí el otro momento importante cuando vuelve a Tercera en esa eliminatoria con el Murense, donde no se presentó en el año 73. A partir de aquí ya se mueve en Tercera con altos y bajos, vuelve a bajar y a subir y una vez que se acomoda en Tercera es cuando asciende a Segunda B por primera vez.

¿Qué circunstancias se dieron para sellar ese ascenso en 1983?

Se concentraron muchos jugadores de Manacor de altísima calidad y la explosión de la entrada de Miquel Àngel Nadal con 17 años. Fubolistas de la talla de Antoni Mesquida, Toni Pastor, Jaume Salas, Xisco Riera, Pedro Llull, Moltó, Jaume Bauçà, Alcover, Varela…la base era de jugadores ‘manacorins’. Muchos de ellos procedían del Olímpic. En el libro hablamos del fenómeno que supuso el Olímpic y que era la mejor cantera de Mallorca y que daba jugadores de un nivel altísimo, pero también directivos y entrenadores.

Teniendo en cuenta el altísimo nivel de jugadores que ha dado el Manacor y la potencia económica que ha sido la ciudad, ¿por qué cree que no se ha podido dar nunca el salto a nivel profesional?

Villarreal lo consiguió, no es más grande que Manacor, pero ha contado con un músculo económico enorme. Aquí las perlas apostaron casi siempre por el baloncesto y los años de Abellanet se gastó mucho dinero. Con Morales el equipo fue campeón y había muy buena base. Siempre para que el Manacor tenga un buen equipo debe haber una buena base de gente de la localidad y ahí ha sido el gran problema y es que nunca ha logrado retener a estos jugadores por cuestiones lógicas, eran futbolistas de una talla enorme y con muchas ofertas. Han pasado muchos jugadores de Primera, pero no ha habido un Roig como en Villarreal que pueda disponer de una cantidad de millones para destinar al fútbol. Y cuando subió a Segunda B la directiva estaba bien estructurada, pero esos años se generó también una deuda. El fútbol de Manacor no puede sobrevivir con lo que genera y actualmente la directiva lleva a cabo una política muy realista.

¿Qué ha representado el Manacor para el fútbol balear?

Diría que está entre los grandes del fútbol balear. Hoy mismo tenemos el Mallorca en Primera, el Atlètic, equipos relativamente nuevos como el Evissa, los equipos de Menorca han ido cayendo y creo que el Manacor es el cuarto equipo después de Mallorca, Baleares y Constància y no muy lejos de estos dos últimos estaría el Manacor. La aportación de la cantera del Manacor ha sido clave para el fútbol balear.

¿Sigue poniendo en valor la cantera del Manacor?

Sin duda, pero es que es muy difícil ahora retener a jugadores de la base porque viene algún club de superior categoría y se los lleva. Eso ahora es un problema.

¿Cómo fue la elaboración del libro?

Trabajamos mucho. Albert Carvajal y Antoni Gomila llevaron a cabo una gran labor. Es un trabajo que hemos hecho a seis manos, pero debía haber una persona que lo coordinase todo porque no podía haber tres estilos. Albert lo reunió todo y lo pasó a limpio con un solo criterio. Pensamos que se ha llevado a cabo un gran trabajo histórico y de investigación.

Le pregunto ahora por nombres imprescindibles en la historia del club.

Diría que el fundador, el notario Josep Vidal, que era el padre de Jaume Vidal Alcover, el escritor. Fue una persona clave. Nombraría a Isidro Abellanet, Manuel Morales, que no entendía de fútbol, pero dejó hacer a los que sí sabían. Nombres también importantes como Jaime de Juan, Antoni Puigròs, Pedro Parera…ha habido muchos presidentes.

¿Qué ha significado Miquel Àngel Nadal para el Manacor?

Ha sido indiscutiblemente el mejor jugador de la historia de las Illes Balears y es incuestionable. También nombraría a Sebastià Pocoví, que jugó dieciséis temporadas con el Mallorca. Estaba considerado el mejor jugador de la historia del equipo rojillo hasta que llegó Miquel Àngel. El Mallorca durante muchos años tuvo una base de jugadores manacorins: Sureda, Toni Mesquida, Parera, Gomila, Pocoví…eran básicos.

¿Quiénes han sido los grandes rivales del Manacor?

Con el Felanitx la rivalidad era tormentosa, con el Constància diría que deportiva y con el Mallorca siempre fue desigual. Estos han sido creo los grandes rivales del Manacor.