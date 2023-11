La calculadora de la Champions: las cuentas del Atlético y el Barcelona para clasificarse

La sesión de este martes de la penúltima jornada de la Liga de Campeones propone al Atlético de Madrid y al Borussia Dortmund a una victoria de sellar su clasificación para los octavos de final, que será un hecho si ganan al Feyenoord y al Milan, respectivamente, y el Barcelona y al París Saint Germain prácticamente lo mismo, con el añadido de un resultado ajeno.

GRUPO E (Feyenoord-Atlético de Madrid y Celtic-Lazio): El Atlético de Madrid se clasifica si gana al Feyenoord en Rotterdam, sin depender de otros marcadores. Además, el conjunto de Diego Simeone pasa como primero de grupo esta misma jornada si gana en Países Bajos y el Lazio pierde en su visita a Glasgow. El Lazio se clasifica este martes si vence al Celtic y el Feyenoord pierde con el Atlético. El Feyenoord queda eliminado si pierde con el Atlético y el Lazio gana al Celtic, que se elimina si no gana al Lazio o si vence al conjunto romano y, a la vez, el Feyenoord supera al Atlético de Madrid.

GRUPO F (PSG-Newcastle y Milan-Dortmund): El Borussia Dortmund se clasifica si gana al Milan en San Siro. Además, el conjunto alemán sería primero de grupo matemáticamente si, aparte de vencer en Italia, el Newcastle se impone al París Saint Germain. El París Saint Germain avanza a octavos si gana y el Milan no vence al Dortmund. El Milan, que no puede asegurar su pase a octavos esta jornada, queda eliminado de la Liga de Campeones si pierde con el Dortmund y el PSG doblega al Newcastle en París. El Newcastle se elimina si pierde en el Parque de los Príncipes con el PSG.

GRUPO G (Manchester City-Leipzig y Young Boys-Estrella Roja): El Manchester City, ya clasificado, es primero de grupo si gana o empata con el Leipzig. El Leipzig, que ya está clasificado y necesita vencer al conjunto de Pep Guardiola para sostener alguna opción de ser primero, es segundo de su cuarteto si pierde o empata en el estadio Etihad de Mánchester. El ganador del duelo entre el Young Boys y el Estrella Roja, ya sin posibilidades en la Liga de Campeones, jugará la Liga Europa. Si se produce un empate entre los dos, se resolvería en la última jornada de la Champions.

GRUPO H (Shakthar Donetsk-Amberes y Barcelona-Oporto): El Barcelona se clasifica, además como primero de grupo, si gana al Oporto y el Shakthar no vence al Amberes. - El Oporto se clasifica, y como primero de su cuarteto, si vence al Barcelona por más de un gol y el Shakthar no se impone al Amberes. El Barcelona y el Oporto se clasifican, a la espera de definir la posición en la última cita, si empatan entre sí y el Shakthar pierde su duelo con el Amberes. El Shakthar queda eliminado si pierde y el Barcelona y el Oporto igualan entre si. El equipo ucraniano, a la vez, asegura la Liga Europa si al menos empata con el Amberes. El Amberes, ya eliminado, será último matemáticamente si no gana al Shakthar.