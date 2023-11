Juan Arango, el mallorquín de la 'vinotinto' en el Mundial sub 17

El Mundial sub 17 que se está disputando en Indonesia se dispone a culminar la fase de grupos y un mallorquín está en disposición de acceder a las eliminatorias. Se trata de Juan Arango, aunque no defiende los colores de la selección española sino que es internacional por Venezuela como lo fue su padre. Y es que el joven talento de la 'vinotinto' nació en Calvià en 2006 cuando su progenitor era una de las grandes referencias del Real Mallorca.

Juan Fernando Arango Tortolero nació en el municipio de Calvià el 27 de junio de 2006, cuando su padre culminaba su segunda temporada como jugador del Real Mallorca a las órdenes de Gregorio Manzano y actualmente es titular indiscutible en la selección de Venezuela que marcha segunda en el Grupo F del Mundial sub 17. El jugador calvianer, que milita en las filas del juvenil A del Girona, ha formado en el once en el triunfo ante el Nueva Zelanda y en el empate ante México y apunta al once en el duelo que enfrentará a la 'vinotinto' con Alemania el sábado 18.

El hijo de Juan Arango juega como extremo y, aunque evidentemente ha heredado cualidades de su padre, su pierna dominante es la derecha y utiliza el dorsal 11 a diferencia del característico 18 de su progenitor. En su incipiente carrera ya ha dado muestras de su potencial y se ha situado tras los pasos de uno de los jugadores extranjeros que más veces vistió la camiseta del Real Mallorca en Primera División. El legado de Arango en la selección venezolana continua y lo hace de la mano de un mallorquín de nacimiento.