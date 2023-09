El extraño caso de Martin Valjent, otro viaje sin premio

A la espera de que Vedat Muriqi participe este martes del partido que enfrentara a Kosovo y Suecia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2014, los otros dos internacionales del Real Mallorca han concluido sus compromisos con sus respectivas selecciones inédito. Ni Rajkovic con Serbia ni Martin Valjent con Eslovaquia han disfrutado de minutos con sus respectivos combinados nacionales y especialmente llamativo es el caso del segundo, que es un habitual en las convocatorias pero apenas tiene oportunidades.

El 13 de junio de 2022 fue la última vez que Martin Valjent disputó un partido con Eslovaquia. Fue en la división C de la Liga de las Naciones del pasado curso ante Kazajistán y desde entonces el central del Real Mallorca no ha competido con su selección pese a haber sido citado hasta en cinco ocasiones para un total de diez encuentros en los que no ha llegado a saltar al campo. Vio desde el banquillo la derrota de su equipo frente a Portugal y este lunes vivió desde la grada el triunfo de los suyos ante Liechtenstein.

No es una situación extraña para Martin Valjent, que apenas ha participado en 13 encuentros con Eslovaquia desde que debutó con la selección absoluta en 2018. Diez partidos como titular, tres entrando desde el banquillo y 24 como reserva junto a más de una docena en la grada dan forma a su balance como internacional. Su condición de indiscutible con el Real Mallorca desde su llegada a la Isla no ha sido suficiente para adelantar a Skriniar o Gyomber en los planes del seleccionador, que, en cualquier caso, siempre lo tiene en sus planes.

La ausencia de minutos minimiza los riesgos de sufrir lesiones, pero también impide que esté ejercitándose a las órdenes de Javier Aguirre con poco margen para trabajar junto al resto de sus compañeros de cara al próximo compromiso liguero. El Mallorca ha esquivado de momento el 'virus FIFA' y a lo largo de los próximos día completara su plantilla una vez que Muriqi juegue con Kosovo este martes.