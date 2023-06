La encrucijada de Sergi Darder

El mallorquín Sergi Darder estaba llamado a ser uno de los hombres del verano y nada de lo que ocurre puede sorprender. El jugador de Artà es el gran deseado por muchos equipos de Primera División después de consumarse el descenso del Espanyol y el firme interés del Barcelona en contratarle ha levantado todavía más la expectación alrededor del talentoso atacante ‘artanenc’.

Hace quince días Xavi Hernández, entrenador del Barça, trasladó a Sergi el interés en ficharle, noticia que ha trascendido esta semana tras dar a conocer los primeros datos Catalunya Ràdio. Desde el encuentro con el técnico del Barcelona, Sergi empezó un periodo de reflexión en el que valoró si tenía o no que aceptar el ofrecimiento del club azulgrana.

De una parte está el aspecto profesional y ese no escapa a nadie ya que el Barcelona, vigente campeón de Liga, es uno de los clubes más grandes del planeta. Si Sergi hubiera llevado a cabo estas últimas temporadas en otro club que no fuera el Espanyol no habría mucho que pensar ni reflexionar, pero al haber sido jugador emblema del equipo blanquiazul, su capitán y un ídolo para la afición, todo en conjunto ha frenado las intenciones de Darder.

El futbolista ha logrado estos años una conexión con la grada españolista que pocos jugadores han conseguido y si bien los seguidores entenderán su marcha a otro club tras el descenso a Segunda, como por ejemplo han entendido la de Joselu al Real Madrid, ver a su ídolo abandonar Cornellà para vestir de azulgrana supondría un revés total y el enorme cariño que ha existido entre los seguidores y el jugador se diluiría. A Sergi no se le escapa que eso supondría una traición a quien tanto le ha querido.

Darder entiende esta situación y tras intensas conversaciones con familiares y amigos de entera confianza, está madurando una decisión muy importante en su vida profesional. En esta disyuntiva se encuentra ahora el futbolista que, sopesados los pros y los contras, parece decidido, pese a que profesionalmente es la oportunidad de su vida, a ser consecuente con su carácter y rechazar una oferta como la del Barcelona.

Si finalmente Sergi confirma su no al Barça, el mercado tanto español como europeo seguirá abierto para el jugador al que ofrecimientos de primer nivel no le van a faltar. El Mallorca sigue muy atento a la posibilidad de ficharle y el Almería, con Vicente Moreno, quiere armar el equipo a su alrededor. Además, Betis, Sevilla y Valencia también anhelan su contratación, al igual que el Villarreal y Unión Berlín. La opción del Atlético tampoco a día de hoy está completamente cerrada.