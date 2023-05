El Borussia quiere celebrar el título de la Bundesliga en la Platja de Palma

«No tengo nada planeado después del 28 de mayo, con la esperanza de que vayamos a Bierkönig», así ha desvelado Niklas Süle su deseo de celebrar la Bundesliga con el Borussia Dortmund en la Platja de Palma. El equipo en el que milita el mallorquín Mateu Jaume Morey tiene la oportunidad de lograr el título liguero este fin de semana después de diez campeonatos consecutivos del Bayern de Múnich y algunos jugadores quieren alargar la celebración que se produzca en tierras alemanas a la Platja de Palma.

El sábado a las 15:30 comenzará a rodar el balón en todos los partidos de la última jornada de la Bundesliga y el Borussia depende de sí mismo para acabar con el reinado del Bayern de Múnich. El equipo de Dortmund recibe en el Signal Iduna Park a un Mainz al que no le va nada en juego y necesita ganar para no tener que esperar al resultado de la escuadra que dirige Thomas Tuchel, que visita al Colonia en un duelo intrascendente para los locales. Los de Edin Terzic arrancan con dos puntos de ventaja sobre los bávaros, pero el empate podría no alcanzarles.

Lógicamente la celebración será por todo lo alto en Dortmund teniendo en cuenta la espera de más de diez años de sus aficionados para poder abrazar un éxito liguero que parecía reservado para el Bayern de Múnich hasta que falló en la penúltima jornada del campeonato. Aunque muchos de los festejos en estas ocasiones se llevan desde la más absoluta discreción para no gafarlos, lo cierto es que Niklas Süle ha dejado claras sus intenciones. La Platja de Palma en general y el Bierkönig en particular están llamados a ser los escenarios de los festejos del defensa y posiblemente de más compañeros que elijan Mallorca para disfrutar de sus vacaciones y del título.