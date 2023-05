El controvertido adiós de Albert Riera al Olimpija de Ljubljana

La polémica ha salpicado el final de la etapa de Albert Riera en el banquillo del Olimpija de Ljubljana, que ha decidido no renovar al técnico mallorquín pese a conquistar el doblete y a ser elegido mejor entrenador de la temporada en la liga eslovena. Precisamente en la gala de entrega de los premios del sindicatos de futbolistas profesionales (Spins) ha sido donde el exjugador del Real Mallorca, Liverpool y Girondins de Burdeos, entre otros, ha cargado contra su propio club por la situación.

«No es un secreto porque los jugadores ya lo saben. No me ofrecieron la renovación, así que me voy», reveló Albert Riera, que este fin de semana dirigirá su último partido al frente del Olimpija de Ljubljana, al que ha llevado a la conquistad de la Liga y de la Copa. Los títulos le han valido para obtener el reconocimiento del fútbol esloveno, donde llegó después de trabajar como segundo entrenador de Fatih Terim en el Galatasaray turco y donde vivió una agitada presentación tras la aparición de los ultras en la sala de prensa.

Albert Riera ha profundizado en su situación en el Olimpija de Ljubljana en una entrevista en el diario Sportklub. «No permitií que nadie interfiriera en mis decisiones. Quien me conoce sabe que así trabajo, soy yo quien toma las decisiones, pero parece que ese fue mi error. En Eslovenia, ganar trofeos obviamente es algo malo y ya no eres entrenador», manifestó el 'manacorí', que puso como ejemplo al eterno rival.

«El Maribor no ganó nada, pero consideró que iban por el buen camino y permitió que el técnico (Damir Krznar) continuara. El buen trabajo se juzga por los resultados, pero lo más importante es el proceso. Juzgaron que iban por el buen camino y le dieron un contrato, aunque no ganaran nada. Realmente siento un gran respeto por esta decisión y así debería funcionar todo club», concluyó Albert Riera.