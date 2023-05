Un muerto y tres heridos de bala en la celebración del 'Scudetto' del Nápoles

Un joven de 26 años murió en la madrugada de este jueves por heridas de bala durante la celebración del 'Scudetto' en la que también hay, por el momento, otros tres heridos. El joven de 26 años fue ingresado en el hospital Cardarelli, donde falleció poco después a causa de unas heridas de bala, según informaron los medios locales.

🥳 Así estaban las calles de Nápoles anoche tras conseguir el 'Scudetto' 33 años despuéspic.twitter.com/7nKfpk8z8X — Sportyou (@SportYou) May 5, 2023

Otros tres aficionados fueron también heridos de bala en la plaza Garibaldi, cercana a la estación central. Además, tres aficionados más fueron ingresados en el hospital por heridas causadas por petardos o bengalas.

Las calles de Nápoles se inundaron durante la madrugada de este jueves de aficionados partenopeos celebrando la consecución del tercer 'Scudetto' de su historia, el primero sin Diego Armando Maradona y después de 33 años sin conseguirlo.



Con dos focos principales como los aledaños del estadio Diego Armando Maradona, en los que celebraron las casi 55.000 personas que acudieron a ver el partido ante el Udinese (1-1), y la céntrica Plaza del Plebiscito, Nápoles no tuvo ni una sola calle en la que no hubiera un aficionado celebrando el título italiano desde que terminara el encuentro.

Así está Nápoles. Es increíble. pic.twitter.com/3D11n0DNvU — REY CHOLO (@Reycholosimeone) May 4, 2023



Toda la ciudad estuvo en la calle con banderas, bufandas y camisetas. Una ciudad en la que el humo de las bengalas y el que dejan las motos también fue protagonista, nublando la vista en una larga noche. Y es que esta noche poco les importó a los napolitanos que este viernes fuera un día laborable. Esta noche lo único que importaba era celebrar que se había hecho historia y que la ciudad volvió a ser campeona de Italia.



Los jóvenes de entre 15 y 30 años fueron el sector más presente en la jornada nocturna de festejos, acompañando siempre su presencia con cánticos de victoria; pero niños, padres y abuelos celebraron juntos en la ciudad sureña lo que parecía ser la fiesta de año nuevo.



Pero no solo fueron las calles, es que el cielo también estuvo festejando y teñido de colores por los incontables fuegos artificiales que tenían cabida al mismo tiempo desde diferentes puntos de la ciudad, que no solo ofrecieron el espectáculo visual sino que ayudaron con el sonido a generar esa sensación de que la ciudad estaba más despierta que nunca.



Cumplió el equipo en el verde con el empate y cumplió la ciudad con la esperada fiesta que estuvo preparándose desde febrero. Pero todo esto no fue más que un aperitivo de lo que está por venir, ya que este domingo la celebración podrá ser con los jugadores en el campo y el próximo 4 de junio ser hará la fiesta oficial ya con el título entre los brazos.