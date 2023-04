Un póker de goles de Taty Castellanos brindó este martes una victoria histórica contra el Real Madrid y media permanencia al Girona de Míchel Sánchez, que venció por 4-1 en uno de los duelos inaugurales de la 31ª jornada de LaLiga Santander y en una de sus mejores noches.

Vinícius Júnior y Lucas Vázquez marcaron los dos tantos del Madrid, que rompió su ilusionante dinámica con un partido gris ante el conjunto catalán. El Girona cerrará la jornada con una renta de al menos ocho puntos sobre el descenso a falta de 21 por disputar, por su tercera victoria ante el Madrid.

La alineación del Madrid, con el regreso al once de Dani Carvajal, Toni Kroos y Luka Modric ya anticipaba que iría a por el partido desde el silbato inicial, pese a las bajas sensibles de Thibaut Courtois y Karim Benzema. Y así fue: Juanpe Ramírez desvió de forma providencial un taconazo de Rodrygo Goes a pase de Modric al corazón del área cuando aún no se había cumplido el primer minuto. Poco después Paulo Gazzaniga rechazó a córner un centro envenenado de Nacho Fernández y un tiro lejano de Fede Valverde. Los visitantes tenían la posesión, con más de un 70% en los primeros 15 minutos, mientras el Girona esperaba sus opciones en su campo.

El primer gol del partido llegó en la primera acción en la que el Girona pudo combinar, en el minuto 12: tras una larga jugada asociativa, Miguel Gutiérrez puso un centro medido que Castellanos, de cabeza, convirtió en su octavo tanto del curso. El tanto espoleó a los locales, que dieron un paso firme hacia la portería de Andriy Lunin. El Madrid contestó con un disparo muy alto de Rodrygo tras una gran cabalgata de Vinicius, pero el gol volvió a caer a favor del bando gerundense: Castellanos cazó un pelotazo a la espalda de la defensa, dejó atrás a Eder Militao en el cuerpo a cuerpo y batió al cancerbero con un chut por debajo de sus piernas (24').

La situación pudo haber sido incluso peor para el Real Madrid si Viktor Tsygankov hubiera acertado a rematar entre los tres palos en el 27', ya bajo la lluvia. Los hombres de Ancelotti parecían tocados, pero acortaron distancias con un cabezazo de Vinícius a centro de Marco Asensio al segundo palo (34'). La dinámica ascendente mostrada por el cuadro de Míchel en la primera mitad se confirmó nada más comenzar el segundo acto: Yan Couto, solo, centró al área para que Castellanos, de primeras, consiguiera el 3-1 y su primer hat-trick en Europa.

Ancelotti reaccionó dando entrada a Eduardo Camavinga, mientras Vinícius continuaba enfadando al colegiado, al público y a los rivales, pero era la noche de Castellanos: en el minuto 62, convirtió en su cuarto gol una pelota de Rodrigo Riquelme tras pase de Tsygankov. Montilivi acabó haciendo la ola y cantando que su equipo es de Primera y casi ni lamentó el 4-2, obra de Lucas Vázquez tras un pase de la muerte de Vinícius.

Ficha técnica:

4 - Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Miguel (Javi Hernández, miin. 89); Romeu; Couto, Tsygankov (Valery, min. 72), Iván Martín (Artero, min. 90+2), Riquelme (Reinier, min. 89); y Castellanos (Stuani, min. 72).

2 - Real Madrid CF: Lunin; Carvajal (Lucas Vázquez, min. 79), Eder Militao, Rüdiger, Nacho (Camavinga, min. 52); Valverde, Kroos, Modric (Tchouameni, min. 63); Marco Asensio, Rodrygo (Mariano, min. 79) y Vini Júnior.

Goles: 1-0, min. 12: Castellanos. 2-0, min. 24: Castellanos. 2-1, min. 34: Vini Júnior. 3-1, min. 46: Castellanos. 4-1, min. 62: Castellanos. 4-2, min. 85: Lucas Vázquez.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó al local Arnau (min. 43) y a los visitantes Vini Júnior (min. 37) y Eder Militao (min. 65).

Incidencias: Partido de la trigesimoprimera jornada de LaLiga Santander, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 13.306 aficionados.