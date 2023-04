El delantero argentino Valentín 'Taty' Castellanos no olvidará la noche del 25 de abril de 2023. El ariete del Girona firmó un póker para la historia al marcar cuatro goles al Real Madrid en Montilivi, una marca que no había sucedido en los últimos 75 años. El atacante, de 24 años, que la pasada campaña se proclamó máximo goleador de la Major Soccer League, está cedido por el New York City que, al igual que el Girona, pertenece el grupo del Manchester City. El delantero de Mendoza abrió la lata a los 12 minutos para ampliar la lista a los 24, después de un balón largo que le ganó a Militao. En el arranque del segundo acto selló el tercero para firmar su cuarto tanto a la hora de partido al rematar de cabeza un buen centro desde la derecha.

Para encontrar una marca de esta magnitud hay que remontarse hasta el 21 de diciembre de 1947, cuando Esteban Echevarría, del Oviedo, le marcó cinco. En el ambiente internacional, el actual futbolista del Barcelona Robert Lewandowski también selló un póker ante el conjunto blanco cuando defendía la camiseta del Borussia Dortmund.