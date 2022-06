¿Quién es el nuevo multimillonario presidente del Athletic Club?

La llegada de Jon Uriarte a la presidencia supone el desembarco en el Athletic Club de nuevos tiempos, los que representa un joven empresario (44 años) ajeno hasta ahora a entidad rojiblanca forjado en los negocios en la 'City' londiense que promete un 'electroshock' a uno de los clubes más apegados a la tradición y la historia. El primer movimiento a su llegada supone la tercera etapa de Ernesto Valverde en el banquillo, el único de Primera División que seguía sin inquilino de cara a la temporada 2022-23.

🗳️ ELECCIONES 2022 I @izanathletic, liderada por Jon Uriarte, es la candidatura ganadora de los comicios para la Presidencia y Junta Directiva del Athletic Club. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/HcgWfcRkPi — Athletic Club (@AthleticClub) June 24, 2022

Jon es hijo de Pedro Luis Uriarte, exconsejero nacionalista de Economía y Hacienda del primer Gobierno Vasco entre 1980 y 1984, y Mari Emili Uranga, hermana de Luis, expresidente de la Real Sociedad, y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Univerdad de Deusto. El nuevo presidente rojiblanco empezó a ser conocido por ser el fundador, junto a su socio Ander Michelena, de la plataforma de reventa de entradas 'Ticketbis', una empresa que vendieron a Ebay por 165 millones de euros. En la actualidad dirige el grupo empresarial con sede en Bilbao All Iron Group, con intereses diversos como startups y oportunidades inmobiliarias y de la que es cofundador. La empresa tiene un apartado deportivo, All Iron Sports, que ha sido fuente de críticas de otras candidaturas por un posible conflicto de intereses al tener en ella representación de futbolistas.

No es, de todos modos, la única fuente de problemas para Uriarte durante la campaña, ya que el momento más desagradable que sufrió fue al aparecer unos tuits de carácter machista y homófobo publicados por quien iba a ser la piedra angular de su campaña como director deportivo, el mexicano con raíces vascas Carlos Aviña. Investigada la veracidad de los tuits, Uriarte y su equipo prescindieron de Aviña y, ya con la campaña a dos días de las votaciones, anunció que su entrenador iba a ser Ernesto Valverde. Del que destacó la estabilidad que supone, aunque quizás alejado del 'rock and roll' futbolero que proponía desde el principio. Además, a Valverde no iba a tenerle en exclusiva, ya que el 'Txingurri' también era el técnico elegido por otro candidato, Ricardo Barkala, quizás el extremo contrario a lo que ha representado Uriarte en la campaña.

Pero nada de eso penalizó al empresario bilbaíno, que el día de la votación ha arrollado en las urnas y ha ganado con unos números incuestionables que dejan claro que la suya era la cara que quería ver la masa social rojiblanca por delante de otros candidatos de otra generación a los que se ligaba al 'establishment' político y mediático siempre muy influyente en el Athletic.

Barkala (67 años) es dirigente institucional del PNV y ha contado en su plancha con el apoyo de la izquierda abertzale e Iñaki Arechabaleta (63) es ejecutivo del Grupo Vocento, al que pertenece El Correo, el periódico de mayor tirada en Bilbao y Bizkaia. Uriarte ya es la cara nueva y joven que ha alcanzado el poder con la promesa de cambio.