Koeman: «Soy optimista, vamos a reaccionar y luchar hasta el último partido»

Ronald Koeman, entrenador holandés del Barcelona, declaró este sábado que, pese a la derrota con el Real Madrid y tener al equipo blanco y al Atlético por delante en la clasificación a falta de ocho jornadas, es «optimista» con las posibilidades de ganar el título de Liga.

El Real Madrid, con goles en la primera mitad del francés Karim Benzema y el alemán Toni Kroos, ganó al Barcelona, que redujo diferencia en la segunda parte con un tanto del canterano Oscar Mingueza.

Tras la derrota, el Real Madrid se coloca líder con 66 puntos, empatado con el Atlético de Madrid, y el Barcelona se queda tercero con 65.

«Soy optimista, hemos demostrado que luchamos y hemos perdido contra un contrario que también lucha. Vamos a reaccionar y luchar hasta el último partido», dijo Koeman, en conferencia de prensa.

Al analizar el encuentro, el técnico holandés reconoció que su equipo «no estuvo bien en la primera parte, ni en el último pase».

«No hemos generado arriba las ocasiones de otros días y ellos han aprovechado su rapidez en la primera parte, en la que no hemos defendido bien. Creo que sabemos lo que hemos hecho mal y el Real Madrid es un gran contrario que ha defendido muy bien», confesó.

Koeman también se mostró muy crítico con la actuación arbitral, al criticar que no se pitó un posible penalti en los minutos finales de Mendy sobre Martin Braithwaite.

«Defiendo a mi equipo y a mi club. Tenemos VAR para ayudar a los árbitros porque los árbitros no pueden verlo todo», confesó el holandés, que anteriormente, en los micrófonos de Movistar Plus, se mostró mucho más crítico con la actuación de Jesús Gil Manzano.

«Todo el mundo ha visto el partido y creo que si eres del Barcelona estás caliente y muy descontento por dos decisiones del árbitro. Solo pido al árbitro que acierte en sus decisiones porque una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos», señaló.

«Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti», manifestó.