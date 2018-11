Bronca al entrenador del Lleida por el uso del catalán

Tras el partido ante el SD Ejea, Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida Esportiu, fue recriminado por un periodista por hablar en catalán cuando estaba respondiendo la pregunta de otro periodista de Catalunya Ràdio. Por ello y en señal de protesta, advirtió el periodista local, no iba a formularle ningún tipo de cuestión.

«Si me hacen una pregunta en castellano la voy a responder, y si me la hacen en inglés, también, si soy capaz de expresarme. No es un problema de catalanes y españoles», defendió el entrenador ante las protestas del informador local y la intervención de una responsable de comunicación del Lleida.