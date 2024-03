Álex Abrines, el 'capitán de capitanes' del FC Barcelona

El jugador internacional mallorquín Álex Abrines es desde esta temporada el primer capitán del primer equipo de baloncesto del Barça, y como tal es un referente y un espejo en el que mirarse para los jugadores de la cantera y para los capitanes de los distintos equipos de la base, con los que compartió un encuentro este martes y ante los que aseguró que su mejor momento como capitán todavía está por llegar, y que será «levantar una Euroliga».

En una iniciativa impulsada por el Centro de Excelencia Deportiva del FC Barcelona y enmarcada dentro del 'Programa Cultura y Valores', Álex Abrines charló con los capitanes de los equipos de la base blaugrana y pusieron en común los valores de un buen capitán 'culer', con el objetivo de compartir de forma participativa una guía interna sobre el modelo de capitanía del club.

«Creo que esta iniciativa ayudará mucho. He aprendido mucho. Aunque yo sea el capitán del primer equipo, al final es mi primer año como capitán. He visto a muchos capitanes delante mío y sé más o menos cómo actuar, pero no tengo experiencia. Muchos de los más pequeños aquí tienen más años de capitanía. Entonces creo que es importante juntarnos todos, como hemos hecho, y proponer cosas y al final algo te llevas», explicó Abrines en una entrevista a Europa Press, que tuvo acceso al encuentro en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El capitán del primer equipo blaugrana reconoce que la experiencia acumulada como jugador es útil para un capitán y aseguró haber aprendido de los capitanes más jóvenes «muchas cosas», y que intentará aplicarlas en el día a día del equipo entrenado por Roger Grimau, quien fue un gran capitán del Barça en su época como jugador.

«De esta charla me he quedado con prácticamente todo. Son cosas que muchas veces ya las sabes inconscientemente, pero no las piensas. Cuando lo exponen, ves que tienen toda la razón. Repetiría la experiencia, sí. Es importante para ellos, para los capitanes de la base, porque muchas veces significa mucho que vengamos los más mayores y que nos vean como una persona más. Y para nosotros también, porque al final tenemos que hacer cosas por ellos, ellos son el futuro y ojalá muchos de ellos consigan vestir la camiseta del Barça en el primer equipo y puedan dar muchos títulos», se sinceró Abrines.

Para el balear, las prioridades de un capitán son varias. «Primero piensas en levantar los títulos, si ganas. Pero yo pensé, en cuanto me hicieron capitán, en que iba a ser el escudo del equipo en los malos momentos. Tienes que salir a hablar con la prensa, a defender a tus compañeros y protegerles de todo», explicó al resto de capitanes durante este encuentro.

Y les comentó que, como parte de la tarea de capitán, está el saber anteponer el bien del club al de uno mismo. Por ejemplo, en días en que, como persona, no estás bien y debes ir a un acto de patrocinio o atender a los medios. «Me gusta ayudar al club, pero tienes días malos en que te piden algo y debes hacer un esfuerzo extra, por el hecho de ser capitán», reconoció.

Sin duda, Álex Abrines les comentó al resto de capitanes que su mejor momento como capitán blaugrana está «por llegar». «Todavía no ha llegado mi momento más feliz. Espero que llegue pronto y que ganemos la Euroliga y pueda levantarla. Espero que pueda ser este año», comentó a, quien sabe, si sus futuros compañeros de equipo.

Esta iniciativa del 'Centre d'Excel·lència Esportiva' del club catalán, cuyos responsables son Laia Soler y un Roger Pallarols que fue quien lideró las charlas y organizó los grupos de trabajo de la sesión, se trasladará al resto de secciones para que los capitanes del hockey, balonmano o fútbol sala puedan vivir esta experiencia que el club ve «clave», según reconoció Pallarols.

También lo es para Abrines, de 30 años, para quien ser capitán del primer equipo «conlleva muchas cosas». «Voy aprendiendo también sobre la marcha, muchas cosas que no sé y van saliendo y con toda la gente que tienes alrededor te va diciendo las cosas que tienes que hacer y vas aprendiendo y al final es como el baloncesto, con los años vas aprendiendo, cada vez vas aprendiendo tus errores y vas siendo mejor en ser capitán», expresó.

Una de las cosas que pone en liza es tratar a los jóvenes de la cantera que suben a entrenar con el primer equipo como si fueran «uno más». «Los más veteranos y los capitanes intentamos hacer que se sientan cómodos. Yo creo que hay ahí una barrera que no debería existir, porque a nosotros nos ven como jugadores de basket por la tele y ellos no han hecho nada todavía. Pero somos personas normales detrás de las cámaras y estamos para ayudar y lo que queremos nosotros es que muchos de vosotros lleguéis a ayudarnos algún día», les dedicó.

En esta iniciativa estuvieron presentes junto a Álex Abrines los capitanes del Barça Atlètic (Ousmane Alpha Sylla), el Juvenil (Kasparas Jakucionis, 'MVP' del último torneo Next Gen de la Euroliga), Cadete A (Marc Puertas) y Cadete B (Oriol Julià y Roger Torras), Infantil A (Jan Cerdán y Pau Cruz) e Infantil B (Jan Palomo y Biel Mas) y el Mini (Max Romeo y Martí Grau).