La selección española sub-18 disputará las semifinales del Europeo de la categoría gracias a su triunfo de este jueves por 67-75 frente a Turquía en el que fue clave la gran actuación del escolta del Real Madrid Hugo González, autor de 22 puntos 12 rebotes, 4 asistencias y que terminó el choque con una valoración de 34 créditos.

El equipo español sufrió para contener a un rival que no bajó los brazos en ningún momento y contó con un sobresaliente Ozgur Cengiz que anotó la mitad de los puntos de su equipo (33) pero que no pudo frenar el juego coral de la plantilla que entrena Javi Zamora, que controló el marcador de principio a fin.



España dominó el primer cuarto (18-24) y tuvo más problemas para anotar en el segundo, por lo que se fue al descanso con todo por decidir (32-38, min 20). Reaccionaron los turcos en la reanudación en el único periodo en el que lograron imponerse (21-19), lo que dejó todo por decidir de cara a los últimos diez minutos (53-57 min. 30).



Los jugadores españoles no acusaron los nervios y, metiendo una marcha más en defensa, lograron hacerse con un triunfo que le clasifica para semifinales gracias a los puntos de jugadores como Hugo González (22) Lucas Langarita (14), Mario Saint-Supery (11) o Aday Mara (10) y a la ayuda en el rebote de Álvaro Folgueiras (14).

El mallorquín Rubén Vicente y dos jugadores más (Iker Garmendía y Pol Saló) no tuvieron minutos en esta eliminatoria de cuartos de final por decisión del entrenador.

Su rival en la lucha por una plaza en la final saldrá del enfrentamiento entre Francia y Eslovenia.