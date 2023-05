Guillem Boscana analiza el curso del Fibwi Palma y traza el futuro del club

El presidente del Fibwi Palma, Guillem Boscana, ha hecho balance de una temporada «complicada» en la que ha reconocido que no han alcanzado el objetivo del ascenso por el que el club volverá a pelear la próxima temporada. El dirigente se siente «responsable de no haber hecho la plantilla que tocaba» para jugar en la LEB Plata y ha comentado que prevé aumentar el presupuesto alrededor del 25 para abordar un «cambio de filosofía» en el que espera contar con el núcleo duro del equipo y con Pau Tomás como entrenador.

Guillem Boscana ha asegurado que ha sido «un año complicado» tal como cabía esperar después de sufrir un descenso y recalar en una liga que no tiene «nada que ver con lo que conocíamos. «Hemos fallado un poco en la confección de la plantilla. En la LEB Oro el talento prima sobre el físico, mientras que la LEB Plata de hoy en día es eminentemente física», ha argumentado al mismo tiempo que ha enumerado «circunstancias que no han ayudado al equilibrio» con las peticiones de Karapandzic y de Lombardi de abandonar el equipo o con una serie de jugadores que no han cumplido las expectativas como Moyer, Gibson o Raffington, del que ha dicho que «sabíamos que nos podía ayudar pero no quiso». «Las malditas lesiones hacen que nos quedemos sin Rafa García en el segundo partido de la segunda vuelta o que perdamos tres meses a Joan Feliu o Milan Suskavcevic y uno a Asier Zengotitabengoa», ha añadido.

Para el presidente del Fibwi Palma el equipo ha sido «inconsistente» siendo capaz de «hacer cuartos espectaculares e irse a la mierda con una facilidad pasmosa». «Nos ha faltado dureza, fuerza y consistencia. La plantilla a lo mejor no eran sus características porque el equipo de media pista adelante ha sido fiable, pero hacia atrás no», ha detallado remarcando que han tomado nota y tienen una «idea más clara» para la campaña 2023-24. «Tenemos que hacer un plantel más adecuado para subir, que sigue siendo nuestro reto», ha adelantado. «Subir es muy complicado porque siempre hay ocho o diez que quieren lo mismo. Nunca he dicho y lo diré para pensar que nos pasearemos, pero queremos volver a la LEB Oro lo más rápido posible», ha incidido Guillem Boscana, que sí ha celebrado el crecimiento experimentado en la parcela social ganando afluencia de público a los partidos de casa.

En los próximos días, una vez cerrado del todo el ejercicio 2023, será el momento de abordar el proyecto de futuro que ya ha sido esbozado. «Tenemos la suerte de que se ha implicado una institución más que es el Consell, que es lo que habíamos pedido siempre. Tengo que agradecer la implicación de las instituciones así como a los 72 patrocinadores que tenemos, desde Fibwi al más pequeño», ha comentado mientras ha asegurado que la nueva partida del gobierno insular permitirá que se suba el presupuesto «un 20 o 25%».

Acerca de un hipotético ascenso del Palmer Basket Mallorca y la posibilidad de que coincidan dos equipos de la Isla en la LEB Plata se ha mostrado escéptico sobre las ventajas y problemas que representa. «Lo dije cuando había dos equipos en Liga Femenina 2 o en EBA, donde se daba la situación de que había un equipo arriba y otro descendido en navidades. En LEB Plata, igual. Los pocos jugadores mallorquines con nivel de LEB Plata no vienen con un equipo, con dos el producto será más caro. Los jugadores serán los beneficiados. Siempre hay sitio para todos, pero si suben y no lo hace el Menorca, que creo que lo hará, habrá cuatro equipos de Baleares en la LEB Plata y no hay jugadores suficientes», ha explicado.

De cara al futuro ha afirmado que «no está decidido» el nombre del entrenador, pero ha aclarado que Pau Tomàs «es la primera opción y salvo giro brusco será el técnico». «Me gustaría conservar el núcleo duro de la plantilla, pero falta que ellos también quieran continuar», ha señalado. También seguirá vinculado al club Pepe Laso, aunque sí se producirá un cambio en la filosofía del equipo, que en las últimas campañas ha apostado por la progresión de jugadores jóvenes. «Laso seguirá en el proyecto, pero habrá un cambio de filosofía porque no nos ha servido para subir esta temporada y la anterior tampoco para mantenernos. Tendremos algún joven, pero la base de la plantilla serán jugadores que conocen la categoría. Mismas personas, otra filosofía», ha concluido.