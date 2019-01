Abrines viaja con los Thunder y participa en el calentamiento

El alero mallorquín de los Oklahoma City Thunder, Álex Abrines, que acumula cerca de un mes fuera del equipo, primero por problemas estomacales y después por «asuntos personales», participó en la pasada madrugada en el calentamiento de su equipo en el partido que disputó ante los Hawks en Atlanta.

El misterio que ha rodeado la larga ausencia de Abrines ha desatado numerosos rumores sobre su estado de salud, y especialmente, sobre su posible traspaso y salida de la franquicia de Oklahoma e incluso con su regreso a Europa. El alero balear, que cumple su tercera temporada en la NBA y acaba contrato con los Thunder a final de este curso, protagonizó un de las imágenes de la jornada.

Good to see Abrines back on the floor. #News9Thunder #NBA pic.twitter.com/7dcgUZYQQX