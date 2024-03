El Atlético Baleares se la juega en Alcoi

Llegan las diez últimas jornadas al Grupo II de la 1ª RFEF, esas en la que parece que los puntos suman más y las derrotas restan. Por desgracia, las matemáticas no están de lado del Atlético Baleares, que este domingo visita El Collao para enfrentarse a un Alcoyano que se encuentra en la novena posición a seis puntos del Recreativo. Los onubenses ocupan el último puesto de playoff por lo que el conjunto alicantino tiene aún opciones de luchar por ascender a la Segunda División. Por contra, el ATB, penúltimo en la clasificación, tienen a diez puntos la salvación con la dificultad añadida que San Fernando y Linares, los primeros equiposen puestos descenso, tienen una diferencia de nueve puntos. En la última jornada, el Alcoyano venció 1-3 en el campo del Mérida mientras que en el estreno de Jaume Mut en elbanquillo blanquiazul el ATB cosechó su quinta derrota consecutiva tras caer 0-2 frente al San Fernando en un pobre encuentro del conjunto palmesano, que no chutó a puerta en todo el partido.

A pesar de las dificultades, Mut se mostró convencido de poder revertir la situación. «Veo al vestuario muy predispuesto al cambio. Estamos intentando que se adapten a nuestras ideas y los veo muy receptivos en querer hacer cosas diferentes para conseguir la victoria». Sobre el partido, el exentrenador del Manacor vaticinó un encuentro «muy físico en un campo complicado. Ellos son muy buenos en las segundas jugadas ya demás vienen dentro de una dinámica positiva de resultados». Ante las dificultades del equipo para crear ocasiones, Mut expresó un deseo: «No me gustaría ver que el equipo compita tan pocos minutos con la intensidad que pido. No quiero ver un equipo que no mire a la portería rival y que tenga miedo».

Armando Shashoua tiene opciones de regresar a la convocatoria si supera los problemas físicos, mientras que Forniés y Pablo Muñoz son baja. «No soy entrenador de excusarme en las bajas. Tenemos unos juveniles buenos y otros del filial que están con nosotros y que nos pueden ayudar».

Será un encuentro entre viejos conocidos ya que los jugadores del Alcoyano Perales, Valens y Álvaro Vega tienen historial con los isleños, mientras que el portero Jero Lario, Roberto Alarcón, Campabadal y Raúl González militaron en el Alcoyano.

Posibles alineaciones:

Alcoyano: Jaume Valens, Sergi López, Álvaro Vega, Javi Jiménez, Javi Antón, José Lara, Álvaro Vega, Juanan, Albisúa, De Palmas y Agüero.

Atlético Baleares: Ramon Vila, Campabadal, Juanra, Josep Jaume, Ferroni, David Navarro, Villapalos, Pastrana, Alarcón, Rochina, David Rodríguez.

Estadio: Campo Municipal El Collao

Hora: 12:00 horas

Árbitro: Ruipérez Marín. (Colegio castellano-manchego)