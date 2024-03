El Atlético Baleares ni quiere ni puede

El efecto Jaume Mut no se ha dejado sentir en el Estadi Balear, donde el Atlético Baleares ha cosechado su quinta derrota consecutiva. El San Fernando, que llevaba ocho jornadas sin ganar, se ha llevado los tres puntos con los goles de Aquino y Masogo en la segunda parte. El ATB ha concluido el encuentro sin chutar entre los tres palos visitantes. Mérida y Linares, los primeros equipos fuera de la zona del descenso, habían perdido sus partidos y el conjunto blasquiazul tenía una buena ocasión de recortar distancias, pero no aprovechó la oportunidad y sigue a diez puntos de la salvación con otras tantas jornadas por disputar.

Mut inició su andadura en el ATB realizando una pequeña ‘revolución’ en el once respecto al último presentado por Juanma Barrero en Córdoba con cuatro cambios. Zalaya, Toni Ramón, Azeez y Pablo Muñoz dejaron sus puestos a Juanra, Villapalos, Pastrana y Roberto Alarcón en una apuesta algo más ofensiva del técnico palmesano con dos mediocentros, dos hombres ofensivos de banda y dos atacantes. El ATB salió con ritmo y Pastrana gozó de la primera ocasión pero su chut desviado a córner por Fuoli estaba anulado por fuera de juego. Fue la única acción de peligro en los primeros minutos en un encuentro en el que las pérdidas de balón eran continuas por ambos conjuntos en la zona central por lo que los guardametas estaban siendo meros espectadores. Si no era una falta, era una imprecisión o un error pero la cuestión es que ninguno de los dos equipos eran capaces de generar juego ofensivo destacable. Lo más cerca que estuvo del gol el ATB en la primera parte fue en un remate forzado de David Rodríguez tras un pase centro de Pastrana que Fuoli dejó pasar por la línea de fondo. David Navarro era el único que en esa posición de centrocampista demostraba el pundonor necesario pero luego sus compañeros de posiciones avanzadas no estaban acertados, en especial Rochina. Por contra, primero Aquino de cabeza y después Biabiany, cuya vaselina salió por encima del larguero de Ramón Vila, dieron sendos sustoss a la parroquia blanquiazul en unos últimos minutos de la primera parte, donde el conjunto de Alfredo Santaelena dominó más.

El segundo período comenzó con un susto para Ramón Vila con el cabezazo de Biabiany que se fue por encima del larguero. Había salido mejor el San Fernando y se empezaban a oír los primeros silbidos del público cuando Aquino, aprovechó el pase de Masogo, que había recibido el balón en el centro del campo totalmente solo, para batir a Ramón Vila tras deshacerse de Josep Jaume. Mut reaccionó cambiando a Pastrana por Toni Ramon quizás motivado por el fallo en el centro del campo en el gol visitante. Nahuel, tras robar el balón, rozó el segundo gol pero su chut cruzado salió cerca del palo derecho de Vila. El San Fernando hurgó en la herida casi mortal del ATB con un segundo gol dantesco. Masogo remató de cabeza un balón caído del cielo rechazado tras un córner ante la pasividad de todo el equipo blanquiazul. Sierra salvó el 0-3 tras un grave error con los pies de Ramon Vila y Nuha se dejó caer de forma incomprensible tras regatear a Fuoli. Fue el único momento en el que el ATB pudo meterse en el partido, que concluyó sin que el equipo local chutara a puerta y con Marcelo estrellando el balón en el travesaño.