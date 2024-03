El Atlético Baleares, ante otro hueso

Aunque aún faltan algunas fechas para la Semana Santa, el Via Crucis en el que se ha convertido la andadura por la 1ª RFEF del Atlético Baleares esta temporada llega a una nueva parada, y no es precisamente de las más fáciles. El conjunto de Juanma Barrero, instalado en el antepenúltimo puesto de la clasificación, a siete puntos de la salvación y a seis de los dos equipos que le anteceden en el descenso, San Fernando y Linares, visita la difícil plaza del Córdoba, uno de los equipos en más forma del campeonato, en tercera posición y con el play off de ascenso prácticamente asegurado.

Desde que el ATB lograra dos victorias seguidas en el campeonato frente al Recreativo Granada y Alcoyano, se han disputado 11 jornadas y de los 33 puntos en liza, el conjunto blanquiazul sólo ha conseguido sumar siete, merced a un único triunfo contra el Antequera y cuatro empates frente a San Fernando, Córdoba, Linares y Atlético Sanluqueño, unos guarismos del todo insuficientes para ni tan siquiera plantearse la permanencia. Las matemáticas aún le dan algo de esperanza al ATB, que afrontará el encuentro de este mediodía con las bajas de Juanra y David Forniés y la duda de Armando Shashoua, pero tendrá en mejores condiciones que la pasada semana a Pablo Muñoz y Roberto Alarcón. El entrenador del Córdoba, Iván Ania, destacó que «el ATB no está sacando buenos resultados pero es un equipo al que no es fácil ganarle. Habrá que ver si vienen como en el partido de ida, que no nos presionaron, pero tenemos que estar preparados para cualquier escenario», explicó Ania, quien consideró fundamental «adelantarse en el marcador».