Juanma Barrero reconoce que la situación del Atlético Baleares es «muy difícil»

El técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, ha reconocido que la situación «está muy difícil» y exige al equipo «pelear» y «ser competitivos» en el encuentro de este domingo ante el Córdoba en el Estadi Balear. El preparador extremeño considera que sus jugadores «necesitan pizca de suerte y controlar los detalles» para invertir la dinámica negativa en la que vuelven a estar instalados y ha elogiado el nivel de su próximo rival, el Córdoba.

Juanma Barrero ha asegurado que el Atlético Baleares se ha «levantado» tras la derrota sufrida ante el Mérida sin ocultar que la situación del equipo a siete puntos de la salvación «está muy difícil». «Si no lo queremos ver… pero eso no te exime de que tengas que pelear. Aquí hay que pelear todos los días. Tenemos que ser competitivos. Uno en la vida tiene que ser competitivo», ha analizado el técnico blanquiazul, que no podrá con David Forniés ni Juanra por lesión y mantiene la duda de Armando Shashoua por molestias en el pubis.

El entrenador balearico ha expresado su confianza en que «vamos a competir cada partido» y considera que necesitan «esa pizca de suerte y controlar los detalles» porque «ahora nos está penalizando y nos está impidiendo sumar».

Juanma Barrero ha requerido a los veteranos «un poco más» y ha mantenido su discurso de enganchar a la afición a través de la entrega y el juego. «A los aficionados no hay que pedir, hay que darles. La afición estuvo cuando tuvimos la mejoría. Tenemos que darle buenos momentos», ha señalado el técnico del Atlético Baleares.

Sobre el Córdoba, el entrenador blanquiazul ha asegurado que es un equipo que le gusta «mucho». «El Córdoba viene en una dinámica muy positiva. Han crecido muchísimo y van dando pasos hacia delante. De los de arriba es el equipo que mejor compite, no solo por juego, también sin balón», ha comentado.