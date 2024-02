El Málaga ahonda en la herida del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha cosechado una nueva derrota que le aleja más de la salvación tras caer derrotado frente al Málaga por 3-0. Ya son seis los encuentros en los que el ATB no logra un gol a pesar del regreso de David Rodríguez tras sus cuatro partidos de sanción. Dos tantos de Roberto en la primera parte han sentenciado un encuentro de clara superioridad local que vio refrendado su triunfo con un autogol de Ofoli en la segunda mitad.

Como era previsible, comenzó el encuentro el equipo local llevando el dominio del juego, mientras que el ATB esperaba atrás en busca de alguna contra. Pudo inquietar el conjunto de Juanma Barrero en los primeros minutos pero Pastrana no llegó, quizás por falta de fe, a un buen pase de Pablo Muñoz, que debutaba como titular en un once al que también regresaba Josep Jaume, mientras que Nana, titular indiscutible la mayor de la temporada, se quedaba en el banquillo y Villapalos ocupaba su puesto en el eje del centro del campo. El Málaga buscaba con más ahínco el área balearica, pero los de Barrero intentaban sorprender con alguna rápida transción. Fue una pena que Manu Molina adivinara el pase de la muerte de Toni Ramón en el interior del área y que el disparo de Pastrana no tuviera más mordiente porque acto seguido Roberto, el máximo goleador del equipo, lograba su novena diana del curso al aprovechar un centro raso desde la derecha que remató de forma inapelable en el primer palo. Aún no se había repuesto el ATB del primer golpe cuando llegó el segundo con el mismo protagonista. El joven delantero centro remataba de cabeza un saque de esquina tras desembarazarse del marcaje de Armando, que no se entiende que fuera el encargado de defender al hombre más peligroso.

La banda izquierda de la defensa de Barrero estaba siendo un coladero y el ATB se salvó de un casi seguro tercer gol porque un centro desde esa zona le llegó a Dioni, pero a su pierna derecha, y no precisó su disparo. Más cerca estuvo aún Roberto de lograr su tercer gol pero su disparo tras pase de Dioni se estrelló en el larguero. El debutante Ferreiro estaba encontrando una autopista por la zona de Ferroni, que tampoco estaba contando con mucha ayuda. Parecía cuestión de cuánto quería apretar el acelerador el conjunto de Pellicer para aumentar aún más la ventaja. De todos los problemas que tiene el ATB, que son muchos, quizás el más preocupante es la falta de claridad y calidad en las situaciones de peligro. En las pocas ocasiones en las que el conjunto palmesano se acercaba se evidenciaban estas carencias.

Un 2-0 es un resultado un tanto engañoso porque un gol del equipo que va perdiendo puede hacer que el encuentro sea otro. Eso debían de pensar los jugadores del ATB, pero fue el Málaga quien buscó el tercero. Kevin Medina obligó a una buena parada a Ramón Vila y Dioni no encontró un compañero que rematara su pase desde la línea de fondo. Apenas inquietaban los visitantes al guardameta local, mientras que Roberto volvía a coquetear con el ‘hat trick’, pero peinó demasiado su cabezazo.

Pellicer dio descanso al bigoleador para tranquilidad de la defensa visitante pero a veces el enemigo está en las propias filas y Ofoli sentenció el encuentro para su equipo con un autogol de cabeza tras un centro de Larrubia. La jugada de mayor peligro de esta segunda mitad en el ataque del ATB fue un remate forzado de David Rodríguez que no encontró puerta tras un centro de David Navarro, quien no podrá jugar el próximo encuentro en el Estadi Balear frente al Antequera en lo que será otra final al haber visto la quinta tarjeta amarilla. Llegaron los cambios y unos minutos insulsos en los que Ofoli pudo enmendar su error pero su cabezazo en el segundo palo se estrelló en el larguero en las postrimerías del encuentro.