El Atlético Baleares, en caída libre

El Atlético Baleares atraviesa una de las peores crisis deportivas de los últimos tiempos y voces autorizadas del entorno blanquiazul ya ven complicado alcanzar la salvación. Aunque cada uno de los consultados por este periódico conceden diferentes porcentajes de responsabilidad en la situación crítica de la entidad, la mayoría señala a la confección de la plantilla como el principal problema del colista del grupo dos de Primera Federación. La unión y el compromiso del vestuario y el mercado de fichajes son las bazas que intuyen como claves para alcanzar la salvación.

FERNANDO CRESPÍ

«Ojalá me equivoque pero tengo muy malas sensaciones»

El que fuera presidente del ATB tiene «muy malas sensaciones» con la trayectoria del equipo resumiendo la situación con una frase popular en mallorquín con la que coinciden gran parte de los encuestados: «enguany té mala ferida». «Uno de los principales problemas no es el descenso en el presupuesto es la planificación del inicio de la temporada. Se ha diseñado una plantilla que empezaba con jugadores lesionados y luego se han sumado más a la enfermería por jugar en pretemporada cuando estaban advertidos», analiza. Crespí cree que se han producido «un cúmulo de circunstancias» comenzando por el perfil de técnico, ya que observa que necesitaba desde el comienzo «un entrenador bregado» en la categoría, aunque valora de forma positiva la capacidad de Juanma Barrero. Tampoco se muestra optimista con la oportunidad que ofrece la segunda ventana de incorporaciones de reforzar la plantilla. «Ojalá me equivoque, pero tengo una mala sensación. La única opción es llegar vivos a enero para fichar, pero es difícil firmar por esas fechas y tampoco es ninguna garantía», comenta.

TOMEU SALAS

«O se produce un cambio radical o estamos abocados al descenso»

«El balance de un punto de 21 habla por sí solo», resume el exvicepresidente del Atlètic, que no ve bien al equipo, pero remarca que la situación «se advertía desde agosto con la confección de una plantilla que no es acorde al nivel que se exige en Primera RFEF». Salas lamenta que la dirección deportiva esté «escondida» y subraya que «desde la llegada de Jordi Roger, que vino como salvador, todo ha sido una curva hacia abajo que no sabemos hasta dónde nos va a llevar». «Actitudes como las suyasante el reproche de algunos aficionados en su legítimo derecho tampoco ayudan», observa sobre la relación con la grada. «Me preocupa la falta de sentimiento de unión entre afición y equipo. He visto al ATB perder 0-4 y salir aplaudido del campo porque se veía una plantilla comprometida con los valores de la entidad», razona al mismo tiempo que tiene claro que la única solución «es que el vestuario se una para salir con orgullo de esta situación. «O se produce un cambio radical o estamos en Segunda RFEF», sentencia.

MIQUEL POU

«No pasa nada por asumir que estaremos en Segunda Federación»

El expresidente de la Federació de Penyes no está sorprendido por el momento que atraviesa el ATB, ya que afirma que «tener muchos números para bajar es la idiosincrasia del club». «Hay una parte más antigua de la afición que no vemos esta situación como una cosa extraña porque hemos estado en Preferente y hemos pasado décadas en Tercera sin subir. Los nuevos aficionados que se han ilusionado con las últimas temporadas desconocen la historia de la entidad y ahora tienen esa tristeza o desilusión por no subir», razona. Pou ve «muy complicado salvarse» y observa que «no pasa nada por asumir que el año que viene jugaremos en Segunda Federación». «Si aprenden los que tienen que hacerlo, que el año que vienen intenten montar un buen equipo», opina. Sobre las opciones de invertir la dinámica con el mercado de invierno, Miquel Pou señala que «dependerá de lo que quiera hacer el propietario, que no sé si tendrá ganas o humor de quemar más billetes». «Entiendo el descenso en el presupuesto y las cosas no han salido como estaban previstas. No sé si es suerte con los fichajes o las lesiones, pero entra en la normalidad del club», concluye.

DANI FIOL

«Tienen que plantearse un cambio estructural de todo el club»

«Si con mucho dinero ya no es fácil si se reduce el presupuesto es más difícil», razona el expresidente del ATB, que deja claro que «la afición debería estar agradecida a Ingo Volckmann por todo su compromiso, pasión e inversión, pero uno mismo tiene que hacer autocrítica y mirar a los resultado». «A lo mejor no se están administrando las cosas bien y tienen que plantearse un cambio estructural serio a todos los niveles», afirma. «Quiero ser optimista», apunta remarcando que «se puede remontar y hay que intentarlo con todas las fuerzas porque sería dramático descender», dice. Cree que hay que darle «margen» al entrenador y confía en que el mercado de invierno pueda contribuir a cambiar la dinámica. «Todos los estamentos del club tienen responsabilidad y ahora tienen que ponerse de acuerdo para trabajar con lo que hay y aportarle refuerzos adecuados a la plantilla», considera.

GUILLEM VALLORI

«El problema del Atlètic es al cien por cien la planificación del curso»

El que fuera capitán del Atlètic analiza que en el club «se creían que no se iba a llegar a esta situación y se van dejando cosas al azar o se creen que llegarán por sí solas, pero las cosas sólo llegan con mucho trabajo detrás». «Esperaba estar abajo por el descenso del presupuesto y por cómo se haría la plantilla, pero el equipo tiene jugadores con experiencia y necesitan ganar dos partidos para salir de abajo, aunque las sensaciones son malas». Vallori evita señalar a Tato «porque tenía lo que le ficharon» y señala que «el problema es de una planificación de la plantilla al cien por cien». Ahora, todo pasa por «ir a muerte con lo que tienes hasta diciembre». «No has hecho los deberes en verano así que hay que hacerlos en diciembre y ahora no desengancharte», razona. El que fuera central del Munich 1860 o el Grasshopper, entre otros, quiere «ser positivo», aunque reflexiona que «a lo mejor se encadena una serie de resultados, pero el mal seguirá estando ahí». El «compromiso» de la plantilla es clave en este momento tan delicado en el que también deja claro que en el ATB «Ingo Volckmann ha preparado al club de sobras con una gran inversión, pero las personas que hay no lo utilizan bien», concluye.