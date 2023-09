Juanma Barrero: «Acepto el reto de entrenar al Atlético Baleares con todas sus consecuencias»

Juanma Barrero, nuevo entrenador del Atlético Baleares tras la destitución de José Antonio García 'Tato' el pasado lunes, es consciente de la dificultar de hacerse cargo del banquillo blanquiazul. «Cuando me propusieron acepté el reto con todas las consecuencias sabiendo todos los entrenadores que ha tenido el equipo en los últimos años. De todas formas, es un club que está muy bien considerado fuera», ha explicado este viernes Barrero en su presentación a la que no ha acudido el director deportivo del club, Patrick Messow, que sí estuvo por ejemplo en la presentación de Tato.

El míster pacense ha explicado que quiere «un equipo sólido y solidario. Habrá fases en la que defenderemos con el bloque alto y otras en las que nos echaremos más atrás. Y me gustaría que los ataques no fueran sólo rápidos, sino que también me gustaría que los jugadores tuvieran más el balón». En cuanto al estado anímico de la plantilla ha dicho que «la predisposición es buena, algo bastante normal cuando viene un entrenador nuevo» y sobre el estado físico ha explicado su teoría: «Cada nuevo entrenador ve al equipo que coge que no está bien físicamente, pero no es verdad. Lo que ocurre es que cada uno tenemos nuestro estilo, aunque creo que dentro de unas semanas mejoraremos también en este aspecto».

Barrero ha comentado que no ha tenido ningún tipo de contacto con su antecesor. «No conozco a Tato y me hubiera parecido una falta de respeto hablar con él» y en cuanto al rival del domingo, el Antequera, Barrero ha destacado que «es un equipo que tiene un estilo de juego y no lo abandona nunca. Hay días que ha merecido más y el otro día se llevó el partido. Se asocian bien y que combinan desde atrás. Los porteros tienen buenos golpeos y, a partir de ahí, con su gente de dentro, son verticales y con buen uno para uno. Tienen muchas cosas. Buscaremos sus puntos débiles sin balón».