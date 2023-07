Ingo Volckmann: «Llevo gastados más de 25 millones en el ATB, no puedo gastar más»

Después de semanas de silencio desde que la temporada 2022-23 bajo el telón, el máximo accionista del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, ha hecho balance del curso y ha analizado el giro que da el club a partir de este verano. Desde su retiro vacacional en Costa Rica, el dirigente blanquiazul no ha dudado en señalar como «muy malo» el pasado ejercicio y ha remarcado la necesidad de rebajar el presupuesto después de haber gastado «más de 25 millones de euros». Apunta a una vuelta a los orígenes de su llegada al club asegurando que estará más cerca del vestuario y más cerca del equipo, para el que ha trazado el objetivo de la permanencia y en el que espera contar «con gente que se coma el césped».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ingo Atlético (@ingo_atletico_agon)

Ingo Volckmann asegura que se siente con «energía y ganas» de cara al inicio de una nueva campaña tras reconocer que sentirse «un poco deprimido» tras el sufrimiento acumulado en una temporada 2022-23 para la que no encuentra explicaciones. «Con un buen equipo luchamos por el descenso y está muy mal. No sé qué ha pasado porque había muy buenos jugadores. Si hubiéramos dejado a Jordi (Roger) con su media de puntos hubiéramos terminado en mitad de la tabla, pero cambiamos, vino otro míster y no ha funcionado. No sé por qué puesto que tenía experiencia y luego yo sólo quería personas en las que confío: un alemán o Tato y quería a Tato porque aunque no tiene experiencia quería algo diferente y hacer algo nuevo», ha analizado sobre la pasada campaña en un vídeo colgado en su cuenta en la red social Instagram.

«A veces las malas experiencias son buenas para cambiar algo. Definitivamente intentaremos armar un buen equipo nuevamente. Tal vez con un poco menos de experiencia esta vez, pero hambriento y salvaje. Tal vez un poco menos de fútbol y un poco más de lucha, así que volvamos al principio. También es arriesgado, por supuesto, porque jugamos en una liga extremadamente fuerte, pero lo intentaremos», ha argumentado en su comentario añadido a un vídeo en el que reflexiona sobre la necesidad de volver a la forma de trabajar que marcó su línea de actuación en sus primeros años en el Atlético Baleares.

Ingo Volckmann, que ha adelantado que el próximo curso va a «viajar más y estar más cerca del vestuario», ha dejado claro que el nuevo perfil de jugadores para la plantilla del Atlético Baleares pasa por «gente sin tanta experiencia pero que lucha, que quiere y que se come el césped». «Queremos gente que a la que les llaman Patrick o Jordi le dicen que quieren llevar este escudo», ha incidido el máximo accionista de la SAD blanquiazul, que apuesta por un cambio en el paradigma de los último años. «Somos un club pequeño y hay que tenerlo claro. Yo lo quería cada vez más grande y con un presupuesto más alto, pero no funciona y necesitamos ser un club más humilde, bajar un poco la intención y jugar con gente que quiera, que no quiere decir que año pasado no quisiera, pero no ha funcionado», ha comentado.

El mandatario balearico ha destacado que el objetivo del Atlético Baleares será «no bajar y mirar de tocar arriba», aunque también ha adelantado que va a venir «alguna sorpresa». «Me llegan los comentarios que no entienden que dejemos marchar a Dioni. Lo dejamos porque no puedo gastar tanto dinero en el club porque si no necesito dejarlo. Llevo gastados más de 25 millones y en los últimos años han bajado mis empresas el 15% o 20% y van a bajar más. El fútbol no es un negocio, es para disfrutar, pero con tanto dinero no puedes. Vamos a cambiar, bajaremos el presupuesto y el año que viene si bajamos más me puedo quedar, si no es imposible continuar. Si alguien quiere a Dioni puede hacer un ingreso en el club de 100.000 o 150.000 euros y estaré muy contento», ha reflexionado. «La realidad es que tenemos 2.000 abonados y nos enfrentamos a rivales con presupuestos más altos. Estamos en una liga muy buena y es algo bonito para los balearicos. Antes pensaba en la Segunda, pero lo bonito es donde jugamos y si llegamos a Segunda, perfecto, un sueño que viene, pero tenemos un estadio bonito y vamos a intentar hacerlo un poco mejor», ha concluido.