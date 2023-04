Tato advierte de que es el momento de «dar gas» para el ATB

La victoria en la Nueva Condomina situó al Atlético Baleares en un nuevo estado de optimismo, pero su situación clasificatoria está lejos de ser tranquila. Así lo expresó ayer en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Nàstic de Tarragona su técnico, José Antonio García ‘Tato’, que tiene claro que llega el momento de «apretar y dar gas porque queda lo más importante».

«No hemos hecho nada. Mi mentalidad y mi mensaje a la plantilla es que hasta que matemáticamente no tengamos los puntos para no descender, no es hora de mirar a nada más, es hora de seguir trabajando y seguir apretando y no bajar nada», apuntó el preparador mallorquín, que cree que el duelo ante el Nàstic es una buena oportunidad para poner tierra de por medio con el descenso. «Si ganásemos, aparte de que el gol average directo lo tendríamos ganado, es otro equipo que se mete ahí abajo. Cuando vino el Alcoyano era la misma situación de meterlos ahí. No es por meter al rival en el lío, es por ganar nosotros los tres puntos, que los necesitamos», precisó.

Aunque la situación del Atlético Baleares, con dos puntos de ventaja sobre los inquilinos de las plazas que abocan al descenso, no es la ideal, Tato aseguró que la hubiera «firmado con sangre» cuando se hizo cargo del equipo tras la destitución de Onésimo.

Sobre el rival de este domingo (12:00) en el Estadi Balear, Tato analizó que el Nàstic es «un equipo muy completo que tiene grandes jugadores». «Espero un partido muy duro ante un equipo que está preparado para estar arriba y que lleva 43 puntos, que ya me gustaría a mí tenerlos. Vamos a intentar hacer un buen partido y hemos trabajado para intentar hacerle daño, por lo tanto hay que intentar sacar el partido de la manera que nosotros hemos preparado. Cuando tienes un rival como el Nàstic delante y que tiene grandes jugadores y que tienen buenas individualidades, vamos a por ellos», explicó.