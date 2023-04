Tato: «Tenemos confianza»

El entrenador del Atlético Baleares, José Antonio García Escudero, ‘Tato’, explicaba este viernes antes de que el equipo viajará a Murcia que «vamos a un escenario complicado. Es un equipo que tiene una gran dinámica, pero creo que ahora mismo estamos preparados para competir en cualquier escenario y vamos con la mentalidad de siempre, de sacar algo positivo y porqué no ganar. Tenemos confianza el ello», explicó el entrenador palmesano.

Tato sabe que se van a encontrar un estadio Enrique Roca-Nueva Condomina con un gran ambiente gracias a la buena racha del equipo pimentonero. «En los dos últimos partidos llevan nueve goles a favor y esto en Primera Federación es muy complicado. Tienen jugadores diferenciales de la categoría y me parece un equipo que está preparado para conquistar la primera posición. Pero como todos los desplazamientos que hemos hecho, al final nuestra situación siempre es la misma y meterán 19 mil, 20 mil personas, las que sean y nosotros vamos a intentar a jugar en positivo y venir aquí con la conciencia tranquila de que lo hemos hecho bien y seguimos con esta dinámica. A mí me encantaría que todos los partidos en nuestro estadio hubiese lleno de aforo, esto siempre tiene dos lecturas, la lectura positiva es que te pueden llevar en volandas la gente y la lectura negativa es que si la cosa no va bien, al final la gente se pone nerviosa».

El técnico seguirá sin poder contar con Pastrana, David Forniés y Josep Jaume, de baja por lesión. Hugo Rodríguez será duda hasta el anuncio de la convocatoria por unas molestias. «Como cada semana tenemos gente tocada. Al final, exprimimos al máximo a todos los jugadores y todo esto se va arrastrando. No podemos parar nadie porque no nos da. Si tuviéramos la tranquilidad de los puntos y estuviéramos en una posición tranquila seguramente valoraríamos opciones de dar descanso pero no nos da. No lo puedo descartar porque no sabemos realmente lo que tiene pero sí que no ha entrenado con nosotros», comentó respecto al delantero jerezano. Tato también se refirió a la situación de Víctor Pastrana. «Está en la fase clave, en esa situación de acabar la recuperación y poder reintegrarse en el grupo pero todavía no podemos contar con él. No ha hecho ningún entrenamiento con el grupo, lo estamos metiendo en los calentamientos, pero las sensaciones son buenas para él, por lo tanto no puedo decir el tiempo pero sí que está más cerca que la semana pasada», explicó.

Al borde de la suspensión

Hasta cuatro jugadores del Atlètic Baleares se encuentras en riesgo de suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata de Dioni, Marc Baró, Miguelete y Víctor Pastrana, este último lesionado. «Corremos el riesgo de que caigan (sancionados) pero ellos quieren jugar. Si ocurre, tenemos una plantilla en la que estamos recuperando efectivos y si cae alguno de estos, tendrán que salir los que ahora no están teniendo tanto protagonismo y si lo hacen bien, eso que tienen ganado», dijo Tato.