El ATB recicla su discurso en su nueva etapa con Jordi Roger

La segunda etapa de Jordi Roger en el banquillo del Atlético Baleares ha quedado inaugurada oficialmente este lunes con su presentación como técnico para la temporada 2022-23. El prepardor catalán ha apelado a la unidad de los balearicos, al trabajo y a su «máxima ilusión» frente a un nuevo desafío en el renovado discurso de la entidad, que, en palabras de Patrick Messow, aboga por «disfrutar». El director deportivo ha esquivado hablar del playoff o pelear por el ascenso para centrar las metas a corto plazo y esperar a las últimas diez jornadas para concretar unas aspiraciones que vuelven a ser máximas pese a que la cautela impregne su mensaje.

📺 Presentación 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗶 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿



🎙 Patrick Messow: «Tenemos un Estadio bonito, competiremos contra grandes equipos, este viaje es con nuestra afición y disfrutar»

🎙 @jroger79 : «Si vamos todos a una será más fácil. Muy ilusionado»



✍🏻 https://t.co/tnSFZN1bcq#ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/t5AfZyb9PQ — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) July 11, 2022

«Mi anterior temporada como técnico no fue como queríamos, pero ahora es un nuevo reto y lo afronto con la ilusión de un niño pequeño», ha comentado Jordi Roger, que ha revelado que su regreso al banquillo «no era la intención» tal como el propio club remarcó cuando asumió el relevo de Eloy Jiménez en la última jornada de la pasada campaña. «Creo que estábamos haciendo un buen trabajo en el despacho. El presidente me comentó la posibilidad y pensé que era un calentón y que se le pasaría, pero fueron pasando días y lo tenía asumido porque no quería traer nadie de fuera y conozco bien a la plantilla. Estoy súperagradecido de la confianza y sólo pienso en devolverla con trabajo y resultados, que es lo único que importa», explicó.

El que fuera técnico del Cornellà y el Linense ha señalado que su experiencia como secretario técnico le ha permitido aprender a «vivir el día a día desde arriba y a pensar en otras cosas». «Había sido muchos años seguidos y el banquillo quema, así que creo que ha servido para oxigenar, reflexionar sobre las cosas que hacía bien y las que no y aprender de otros. Creo que ahora soy mejor entrenador que hace un año y cometeré errores porque es la vida, pero me he reciclado», ha apostillado.

Aunque su figura no ha generado consenso entre la afición tras dos campañas en las que no se ha alcanzado el objetivo de pelear por el ascenso, Jordi Roger ha apelado a los balearicos a hacer piña por el bien común del ATB. «No podemos controlar lo que piensa la gente, todos somos libres de dar la opinión y nosotros intentaremos que con trabajo y resultados la gente que no esté a favor cambie. Esto no es Jordi Roger sí o Jordi Roger no, se trata del ATB y de que si vamos a una será más fácil que si estamos divididos. Al balearico le animo a que venga con ganas e ilusión a animar porque vamos a hacer un equipo que luchará por todo», ha subrayado.

Acerca de su ideal de equipo asegura que dispone de «una plantilla con mucha calidad, con muy buenos jugadores acompañador por otros con ganas e ilusón de tirar hacia arriba». «Quiero que mi equipo tenga mucha ilusión, que haga las cosas bien, que demuestre la calidad en el campo y que compita cada semana».

El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha asegurado que la idea de recuperar a Jordi Roger surge tras la última jornada y el «partidazo en San Fernando». «Al presidente le gustaba que siguiese y Jordi tenía más ganas que antes. Estaba dispuesto a asumir el reto y, después de valorar otras opciones, lo tenía bastante claro desde el principio. Hemos tenido malas experiencias con entrenadores y hemos apostado por uno de la casa que conoce el club y la plantilla mejor que nadie», ha argumentado.

Messow cree que Roger dispondrá de «mejor equipo» que en su anterior etapa y que el catalán ha «ha crecido como entrenador». Ha confirmado que también realizará funciones en los despachos y sobre la meta para la nueva temporada se ha limitado a señalar que el objetivo «es hacer buena pretemporada y pensar en el primer partido». «Queremos volver a la base del Atlético Baleares y a los sentimientos, a intentar disfrutar un poco más de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, las últimas 10 jornadas sabremos cuál es el objetivo pero el cuerpo técnico, jugadores y todos lucharemos lo mejor que podamos por el club», ha analizado. «La gente está frustrada pero nosotros, el presidente y yo también porque no acabó como queríamos. Tenemos un Estadio bonito, competiremos contra cualquier rival, esto es un viaje todos juntos y queremos disfrutar», ha añadido el director deportivo, que ha relativizado la controversia sobre la elección del entrenador. «Me preocupa hacer un buen equipo y una buena pretemporada, si me preocupara por el pensamiento de cada uno me volvería loco, lo importante son los fichajes y lo otro ya es cosa del pasado», ha resumido.