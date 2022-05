Roger: «Nos queda una bala y hay que aprovecharla»

El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha asegurado que su trabajo de cara al partido ante el San Fernando es «liberar la mente» de los futbolistas y tener una «actitud positiva» porque considera que aún «nos queda una bala y hay que aprovecharla». Tras la destitución de Eloy Jiménez a falta de un solo encuentro, el secretario técnico asume el banquillo ha reconocido que los jugadores «están tocados», pero ha defendido que los integrantes de la plantilla «son muy buenos» y ha asegurado que si el equipo accede a los playoffs de ascenso será «mérito de Xavi Calm y Eloy Jiménez».

«No sé si la palabra es un marrón, estamos en la situación que estamos y debemos afrontarla de la mejor manera posible, con actitud positiva. Es verdad que no se me pasaba por la cabeza hace cinco días estar aquí ahora mismo y ojalá hubiéramos ganado al Sanluqueño, pero esto es fútbol y se dan este tipo de cosas y aquí estoy. Tengo que liberar la mente de los jugadores porque son muy buenos», ha analizado Jorgi Roger sobre el contexto de la llegada y su primer reto al llegar de nuevo al banquillo que ocupó en la primera mitad del curso 2020-21.

El preparador catalán ha querido subrayar el potencial del equipo y la necesidad de afrontar el último encuentro con mentalidad positiva. «He diseñado esta plantilla con Patrick (Messow) y es muy buena, los he visto entrenar y jugar y ahora que estoy a pie de campo con ellos son muy buenos. Los resultados no han ido como queríamos, hemos estado 35 jornadas en playoff y ahora, en la última, es una lástima no depender de nosotros mismos. Lo afrontaremos de la mejor manera posible, con actitud positiva y al toro, no hay otra», ha comentado.

Sobre el ambiente que se ha encontrado en el vestuario, Jordi Roger ha valorado que los jugadores «están tocados porque no era la situación que queríamos pero los veo con ganas e ilusión». «Saben que nos queda una bala y hay que aprovecharla, solo nos queda ganar y ver luego si se da o no», ha insistido al mismo tiempo que ha remarcado la necesidad de pensar únicamente en lo que pase en el choque ante el San Fernando -los blanquiazules necesitan ganar y que tropiecen al menos dos de sus rivales directos como el Sabadell, el Nàstic y el Linares-. No me paro a pensar lo que hagan los otros, primero hay que hacer nuestro trabajo», ha añadido.

El técnico catalán ha asegurado que ahora lo que necesita el grupo «no es cuestión de trabajar táctica». «Son jugadores muy buenos que deben salir confiados y con la mente positiva de que irá bien la cosa», ha reflexionado adelantando que no habrá muchos cambios y que en caso de clasificarse «será mérito de Eloy y de Calm, que han entrenado todo el año, yo solo quiero ayudarles, el trabajo está hecho todo el año». «La clave es que toda la plantilla esté con ganas e ilusión y si nos metemos todo el mundo sale beneficiado y con esa idea vamos. Son jugadores con experiencia muy buenos y saben perfectamente lo que nos jugamos, a ganar y a esperar resultados. Los sistemas 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2 los conocen las plantillas de Xavi Calm y de Eloy, así que intentaremos apostar por lo que más cómodos se encuentren desde la coherencia, los jugadores son los protagonistas», ha concluido Jordi Roger, que recupera a Miguel Ángel Cordero tras cumplir un partido de sanción y no puede contar con Cassio.