Jordi Roger es la solución «más lógica» según Patrick Messow

Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, ha explicado los pormenores que han llevado al club a tomar la decisión de prescindir de Eloy Jiménez y volver a situar a Jordi Roger en el banquillo con vistas a la última jornada de Liga, que en caso de victoria y de que se produzca una carambola a tres bandas, puede hacer que el ATB dispute el playoff de ascenso. «Intentamos que reaccione el equipo para el último partido y hemos buscado un revulsivo. Creemos que si ganamos este partido tenemos bastantes opciones de meternos en el playoff. Sabemos que es algo atípico, un poco una locura, pero pensamos que es lo mejor. Hemos apostado por gente de casa que conocen el equipo y han visto los partidos durante toda la temporada. Pase lo que pase los dos (Roger y Joan Vich) volverán a sus cargos a final de temporada», explicó Messow.

El director deportivo sigue confiando en Roger y ahora vuelve a darle las riendas del primer equipo en este final agónico. «No es momento para buscar culpables y sí para estar más juntos que nunca porque hay posibilidades y podemos cumplir el sueño que tenemos. Confío en él y por esto está aquí. Podemos discutir sobre su etapa como entrenador que no es lo que esperábamos, pero estoy contento con su trabajo en la secretaría técnica. Es el que mejor conoce al equipo, tiene experiencia en entrenar, está aquí y tiene ganas también de subir. Es la solución más lógica ahora mismo al igual que Joan Vich, que siempre está cuando le necesitamos».

En opinión de Patrick Messow, la decisión de despedir a Eloy Jiménez a falta de un partido «es la más difícil que se ha tomado desde que estoy aquí, pero aún tenemos opciones. Es la última bala y la queremos aprovechar e intentar clasificarnos para el playoff». «Para muchos puede parecer una locura, quedan pocos días, pero buscamos un cambio porque hemos visto que los resultados no son los esperados. El presidente también está convencido que con un cambio podemos reaccionar y ver al equipo de diferente manera el sábado. Si ganamos a San Fernando, el resto de rivales puede ser que no ganen. Este grupo es muy competitivo y equipos como Alcoyano, Sevilla, Sabadell van a competir e ir a ganar y si nosotros hacemos nuestro trabajo no estamos muertos», declaró el director deportivo.

«A los jugadores les he dicho que si estamos en esta situación es porque algo no hemos hecho bien todos, hemos fallado todos, y obviamente no es lo esperado. Tenemos plantilla para estar mejor, son profesionales y el que toma la decisión es el club y ahora hay que olvidarse de lo que ha pasado y centrarnos en el sábado. Tenemos un equipazo y hay que creer, hay que olvidarse de todo porque no hay tiempo. Si tenemos un poco de suerte de meternos en playoff este equipo es capaz de ganar a cualquiera en una eliminatoria. Hay calidad y compromiso para ello».