Ingo Volckmann: «El golpe es para todos»

Ingo Volckmann, presidente y máximo accionista del Atlético Baleares manifiesta en una entrevista concedida a Ultima Hora que su objetivo es más que nunca el ascenso de categoría e insiste en la idea de terminar el estadio y hacer que el club dé el salto definitivo al fútbol profesional. Explica que no ha quedado otra que acometer un ERTE donde están incluidos plantilla, técnicos y jugadores porque «todos estamos en el mismo barco» y el coronavirus no hace distinciones, tampoco en el mundo del fútbol subrayando que «el golpe es para todos». El presidente del ATB lanza un mensaje de tranquilidad porque cuando estos meses difíciles terminen todo volverá a la normalidad. Desde su confinamiento en el sur de Mallorca, Ingo Volckmann sigue soñando en grande.

¿Cómo lleva el confinamiento?

—Bastante bien, estoy con mi familia aquí en Mallorca, con los niños y mi mujer y estoy en casa. Puedo entrenar un poco en el jardín, también en el gimnasio aquí en mi domicilio.

Usted es un deportista consumado, ¿consigue mantenerse en forma?

—Lo intento, pero no siempre es posible porque si bien intentas hacer algo de ejercicio, la cocina también está muy cerca.

¿Qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus?

—Es algo nuevo que nadie había vivido, no sabemos hacia dónde va y cómo va a terminar. Podemos pensar que en China tras unas reglas muy duras han ido venciendo al virus. Veremos qué pasa aquí.

La pandemia cortó la temporada de raíz dejando a su equipo líder y a la espera de lograr mantener esta posición.

—Todos los equipos tienen el mismo problema y en nuestro caso estábamos líderes y teníamos la voluntad y tenemos la voluntad de mantener esta posición cuando todo esto termine y podamos volver a jugar. Pero esto es igual para todos.

¿Habla con los jugadores y con el entrenador?

—Este año he cambiado un poco mi idea, más allá de que me preocupo de que todos estén bien, eso es lógico, he decidido no hablar tanto con ellos y dejar que sea Patrick (Messow) –el director deportivo– quien lo haga y otra gente del club. Por ejemplo ahora con el tema del ERTE, el club habló con los capitanes, con el entrenador y lo entendieron bien. Como he dicho yo esta temporada quiero situarme a cierta distancia, estar un poco más lejos. Alguna vez he estado demasiado dentro y esta temporada como he dicho quiero tomar un poco de distancia.

¿Ha resultado inevitable tener que promover un ERTE?

—Era necesario y no había otra solución. Yo tengo un hotel aquí y también he tenido que hacer lo mismo. Los futbolistas y el club en general tiene el mismo problema que cualquier otra empresa y otra profesión. Como he dicho tengo un hotel aquí y cuatro en Alemania y todos están cerrados, no tengo ningún ingreso en este sentido y no queda otra. El golpe es para todos, también para el fútbol y en este caso en el Atlètic todos estamos en el mismo barco, jugadores, entrenadores, empleados, todos, y repito que nadie está contento con esta situación y todos tenemos que aportar de nuestra parte.

Entendiendo el revés que supone esto para cualquier futbolista, técnico o empleado del club, ¿cuál ha sido la respuesta que ha recibido de su parte? ¿Cómo han reaccionado?

—Muy bien. Patrick ha hablado con ellos y no van a perder nada porque si empieza la Liga otra vez vamos a arreglarlo todo y yo soy el primero y la gente que me conoce sabe que siempre cumplo con mis compromisos. No habrá problema, no he dejado de cumplir nunca y no voy a empezar ahora. Los jugadores han entendido la realidad, nadie se ha puesto en una postura de fuerza ni mucho menos. Es lógico que a todos les sepa mal haber llegado a esta situación, nadie está contento, pero entienden la realidad. Estoy contento de la respuesta. Soy un hombre de memoria y esos detalles no se olvidan.

¿Cómo cree que se va a recuperar el fútbol? ¿Qué cree que puede suceder con la competición?

—Creo que las competiciones van a terminar y vamos a jugar hasta el final. Pienso que empezaremos a jugar en junio y entrenaremos a mitad de mayo, es lo que yo pienso, mi idea, no sé nada, pero por lo que uno puede intuir. También pienso que vamos a jugar a puerta cerrada, sin aficionados. La idea de todos es terminar la Liga porque sería muy injusto que este año no valiera para nada.

Será muy duro jugar un playoff sin público.

—Será durísimo. Me acuerdo de los últimos playoffs con nuestra gente y todavía se me pone la piel de gallina. Fue bonito y emocionante, pero no podemos cambiar esto y siempre digo que las cosas que no puedes cambiar tienes que aceptarlas y mirar hacia adelante. Vendrán mejores tiempos y hay que ser positivos.

¿Sigue teniendo como objetivo el ascenso a Segunda A?

—Está claro que sí. No hay otra. Ahora hay muchos problemas más allá del fútbol, pero llegará un día en que el balón volverá a rodar y cuando esto vuelva a suceder el objetivo seguirá siendo el ascenso Voy a darlo todo por conseguir el ascenso.

¿Cuál es la situación de las obras del Estadi Balear?

—En estos momentos todo sigue parado por motivos lógicos, pero a nivel de papeles casi todo está listo y según me comenta nuestro gabinete jurídico estamos a la espera de un documento que posiblemente podamos tener en nuestro poder la semana que viene y si esto es así cuando se levante la prohibición de la pandemia, podremos volver a trabajar. Es lo que espero. Quiero terminar el estadio, que quede bonito. Posiblemente vamos a esperar un poco para acometer la otra grada porque ahora llevamos ya mucho dinero en esta reforma y hay que ir paso a paso. Eso sí, si logramos el ascenso a Segunda A la grada que nos faltaría en un mes está construida, eso no me preocupa.

¿No se arrepiente de haber gastado tantos millones de su patrimonio en el Atlético Baleares?

—La verdad es que no. La obra de reforma ha dolido más porque habíamos pronosticado una cantidad y nos hemos ido casi al doble y esto duele, pero es así, yo lo he empezado y lo voy a terminar. Por eso ahora vamos a esperar para construir la otra grada que nos costaría un millón y medio más como mínimo y seguiremos por ahora con la capacidad que hay actualmente.

¿Qué puede decirnos sobre la renovación del contrato de Manix?

—Por ahora no hay novedades. Si subimos a Segunda A él seguirá porque así está estipulado. En caso de no lograrlo, vamos a hablar. De momento estamos muy contentos y ahora hay que arrancar otra vez, arrancar bien y volver a consolidar la primera posición porque yo quiero afrontar el playoff como líder del grupo, para mí eso es muy importante. Luego dependes de la suerte y de que la pelota entre o no, pero si ya vas como segundo o tercer ya sabes que son muchos partidos y es más difícil. Hay que llegar como primeros y subir en la primera eliminatoria, ese es el sueño que tengo.

¿Qué mensaje tiene para la afición del Atlético Baleares?

—Que estén tranquilos, que se cuiden y más en estos días, espero que ellos y sus familias estén bien, es lo más importante. Yo voy a terminar el estadio, el año que viene también estaré aquí, el dinero está también tanto para este año como para el que viene, que nadie se preocupe y vamos a seguir con el club y espero que la próxima sea la del ascenso.