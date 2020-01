El ATB ata el fichaje de Armando Shashoua

Armando Shashoua (Londres, 30-10-2000) se erigirá en el tercer fichaje del Atlético Baleares en el mercado de invierno tras haber alcanzado un acuerdo con el Tottenham para lograr su cesión hasta final de temporada. En una operación muy compleja la entidad blanquiazul reunirá a los dos hermanos Shashoua, ya que la llegada del joven mediocentro supondrá su reencuentro con su hermano Samuel, que regresó a la Isla procedente del Tenerife.

Después de muchas semanas de trabajo, el Atlético Baleares ha concretado la incorporación anhelada por la dirección deportiva para sumar calidad a la sala de máquinas del equipo de Manix Mandiola. Armando Shashoua, de 1,78 metros y 64 kilogramos, juega como mediocentro y también puede actuar como mediapunta. Samuel ya desveló en su presentación el deseo de su hermano de enrolarse en las filas balearicas y elogió su capacidad de trabajo sin balón y su calidad con él. En lo que va de temporada ha firmado cuatro goles y una asistencia en los once partidos que ha disputado con el filial de los Spurs.

En la víspera del partido ante el Rayo Majadahonda el entrenador del ATB, Manix Mandiola, celebró la llegada de Óscar Gil y consideró que los fichajes llegados en el mercado de invierno son necesarios en una temporada en la que aseguró que será «más caro» lograr el campeonato o meterse en los playoffs.

?? RUEDA DE PRENSA MANIX ? PREVIA ? @RMajadahonda |



?? "El Rayo está llamado a estar arriba"



?? "Óscar Gil es un refuerzo con argumentos sólidos, mejora la competitividad de la defensa"



? https://t.co/xh8UKKrIHT#TORNAM ??? pic.twitter.com/VBNs2BQDqi ? CD Atlético Baleares (@atleticbalears) January 24, 2020

Para Manix la incorporación de un central responde a la necesidad de elevar el nivel. «Si pudiera ser necesitamos más refuerzos para mejorar o para hacer buenos a los que están. Las incorporaciones siempre dan un plus. El año pasado vimos que para jugar el playoff hacía falta algo más y así lo he manifestado para competir con los de arriba», analizó. La llegada de un jugador experimentado como Óscar Gil, del que aseguró tiene «argumentos sólidos no como Ody» representa un buen refuerzo para Mandiola, que podría disponer del central ante el Rayo Majadahonda, al que calificó como «uno de los mejores equipos de la categoría».